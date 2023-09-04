Знаменитий футбольний тренер відкрив унікальний ресторан: на презентацію навідався володар «Золотого м'яча» (відео)

Головний тренер збірної Хорватії з футболу Златко Даліч, який привів «клітчастих» до завоювання «срібла» ЧС-2018 та «бронзи» ЧС-2022, відкрив на батьківщині, в центрі міста Вараждін, незвичайний ресторан під назвою The Family («Сім'я»), повідомляє Vecernji list.

Заклад, який більше схожий на музей, ніж на ресторан, займає три поверхи та оформлений у дусі національної збірної. На стінах ресторану площею 600 квадратних метрів та розрахованого на 150 відвідувачів можна побачити оригінальні футболки, фото та медалі. А ще в «Сім'ї» є невеликий вівтар, над яким височить статуя Діви Марії.

Крім того, біля входу до закладу стоїть вифарбований у кольори збірної Хорватії старенький автомобіль Golf, який Даліч два роки тому придбав на аукціоні. Свої автографи на ньому залишили багато зірок хорватського футболу, у тому числі новачок «Манчестер Сіті» Матео Ковачич та володар «Золотого м'яча"-2018 Лука Модрич, котрі відвідали презентацію у Вараждіні.

— Це була моя мета — зробити одну історію всього, що я роблю, історію збірної Хорватії, — розповів під час відкриття ресторану Златко Даліч. — Я зібрав усі футболки в історії збірної, від першої гри проти США до останньої. Є й футболка з матчу проти України, коли я перші керував національною командою. Ми зібрали 40 оригінальних футболок, я сам дзвонив гравцям, щоб вони віддали їх мені.

Я постійно отримую подарунки, футболки, нагороди та шукав спосіб зібрати все це в одному місці. Дякую всім, хто допоміг мені з реалізацією цієї ідеї. Кожен, хто приїжджає до Вараждіна, прийде подивитися цю історію. Нічого схожого немає ніде у Хорватії".

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Фото Pixsell

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