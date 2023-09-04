Ігри Нескорених пройдуть у Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня, торік змагання проходили у Гаазі. Це перший раз, коли змагання для ветеранів, поранених на війні, ініційовані принцом Гаррі, пройдуть у Німеччині. Незадовго до «Ігор Нескорених» на Netflix вийшов документальний фільм «Серце Нескорених» (Heart of Invictus). У ньому принц Гаррі надзвичайно відверто розповів про плани свого сина на майбутнє.

У документальному фільмі можна побачити, як принц Гаррі виступає з промовою перед численними ветеранами війни. Він розповідає про свого первістка і ділиться важливою порадою, яку дав йому: «Коли я запитую свого сина Арчі, ким він хоче стати, коли виросте, іноді він каже астронавтом, іноді пілотом. Але я завжди нагадую йому, що не має значення, ким ти хочеш бути, коли виростеш. Найважливіше — це твій характер».

Потім він звернувся до аудиторії зі зворушливими словами.

«Ніщо не зробило б його матір і мене більш гордими, ніж бачити в ньому той самий характер, який ми бачимо перед собою сьогодні: вас», — сказав принц Гаррі.

Сам він у дитинстві не мав такої свободи. Для нього та принца Вільяма, його старшого брата, кар'єра була значною мірою розпланована. Однак на початку січня 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили, що відмовляються від посади членів британської королівської сім'ї. Сьогодні подружжя живе в США з двома дітьми і вже неодноразово виступало з критикою королівської сім'ї.

Коли в Дюссельдорфі розпочнуться «Ігри Нескорених», принц Гаррі, звісно, також поїде туди. Але це ще не все: 38-річний принц Гаррі буде гостем «Актуальної спортивної студії». До програми ZDF також завітають федеральний міністр оборони Борис Пісторіус та троє учасників «Ігор Нескорених».

Раніше повідомлялося, що всупереч чуткам Меган Маркл приєднається до принца Гаррі під час його перебування в Європі.

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