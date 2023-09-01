Як подорослішав: принц Гаррі показав фото свого старшого сина Арчі

Хоча Арчі, старшому із двох дітей принца Гаррі, виповнилося вже чотири з половиною роки, його тато, на розчарування фанатів, вкрай рідко публікує фото своїх дітей. Втім, днями всім представилася можливість побачити, як виглядає син принца — у новому серіалі, де Гаррі розповідає про боротьбу з психологічною травмою, яку йому спричинила смерть мами, принцеси Діани.

Щоправда, для того, що побачити Арчі, треба надзвичайно уважно дивитися новий серіал Гаррі, в одному з кадрів якого з'явився Арчі. Цей кадр у збільшеному вигляді з'явився пізніше також у виданні Mirror.

Зокрема, під час епізоду, коли камера показує принца в одній з кімнат будинку в Монтесіто, на його столі можна побачити фотографію Арчі. На жаль, знімок сина принца був трохи не у фокусі, тому видно малюка не надто чітко. Однак навіть це зображення дає можливість переконатися, як подорослішав Арчі, який, здавалося, ще нещодавно був зовсім маленьким.

Скрін відео

Як відомо, Арчі, на відміну від молодшої сестри Лілібет, з'явився на світ не в Каліфорнії, а в одному з британських госпіталів — у травні 2019-го, приблизно через рік після весілля Гаррі та Меган у Віндзорі. В Америку син принца приїхав разом із батьками 2020-го, коли йому не було ще й року. А так як Гаррі й Меган на той час більше не були членами королівської родини, в США до них не було прикуто дуже багато уваги. І Арчі бачили на публіці, м'яко кажучи, не часто.

Одне з дитячих фото Арчі

При цьому Гаррі намагався при нагоді розповідати про кожне нове «досягнення» сина.

Так, у листопаді 2019-го він повідомив, що у Арчі вже прорізалися перші два зуби. У жовтні 2020-го принц поділився радісною новиною, що Арчі зробив свій перший крок. А в лютому 2021-го розповів про те, що син вчиться говорити, причому першим його словом стало чомусь не «мама» чи «тато», а «крокодил».

А невдовзі після цього він навчився говорити «бабуся Діана» — оскільки фото мами, що трагічно загинула, Гаррі висіло в дитячій дитині. Принц не раз казав, як він шкодує, що Діана так і не побачила онука.

За словами Гаррі, характер його сина просто прекрасний, чим він сам дуже задоволений. Адже, як заявив Гаррі в одній із серій свого нового серіалу, він не втомлюється повторювати Арчі, що не так важливо, яку професію той вибере — головне, якою людиною він стане.

Що ж до майбутньої професії, то, як натякнула нещодавно Меган, вона не матиме нічого проти, якщо в майбутньому її син вирішить робити кар'єру в шоу-бізнесі. Адже сімейні традиції, на її думку, дуже важливими. Хоча, запевняє ексгерцогиня, вона, звичайно, дасть синові можливість обрати свій шлях самостійно.

Нагадуємо, що зовсім скоро у Лондоні може відбутися серйозна спроба примирення британського монарха з молодшим сином. Західні ЗМІ називають навіть точну дату майбутньої зустрічі Його Величності та принца Гаррі. Вона запланована на 17 вересня.

241

Читайте нас у Facebook та Instagram