Легендарний борець і актор Халк Хоган розкрив секрет схуднення: за 8 місяців він скинув 18 кг

Легендарний американський рестлер і популярний актор Халк Хоган, заявив в інтерв'ю, що взявся за себе і помітно схуд. За вісім місяців йому вдалося скинути 18 кг зайвої ваги. Раніше у «ФАКТАХ» повідомлялося, актор Джон Гудмен розповів, як схуд на 91 кг.

«Мені набридло хворіти, я набрид самому собі», — заявив 70-річний Халк. Напередодні Нового року Хоган, за його словами, вирішив на кілька днів утриматися від вживання алкоголю. І йому це так сподобалося, що з моменту його останнього ковтка минуло вже понад вісім місяців.

«Це змінило все», — сказав Хоган засновнику сайту TMZ Гарві Левіну.

Халк вважає, що пияцтво призвело до захоплення нездоровою їжею і переїдання. Він від усього цього відмовився і зосередився на щоденних фізичних вправах.

«Я перестав їсти пізно ввечері, припинив вживати нездорову їжу. А головне — відмовився від алкоголю. Я одразу скинув близько 40 фунтів», — розповів Хоган.

Халк Хоган із нареченою

12-разовий чемпіон світу задоволений. До того, як він взявся за себе, у нього почали запалюватися суглоби. Тепер він почувається набагато краще. І це подобається його 45-річній нареченій Скай Дейлі. Вона працює інструктором з йоги. Про свої заручини Халк і Скай оголосили в липні.

Хоган розповів, що пристрастився до алкоголю під час своєї 40-річної кар'єри професійного борця.

«Перед сутичками ми пили пиво. Після сутичок знову пиво. Це було свого роду частиною рестлінгу та його іміджу», — сказав Халк.

Раніше повідомлялося, що популярний американський співак Post Malone різко схуд, виключивши з раціону всього лише один компонент.

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