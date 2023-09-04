«Енергії на боці України»: астролог назвала дату «корінного перелому» у війні

Перша дзеркальна дата вересня — 9.09.2023 — докорінно вплине на події на фронті. Український астролог Яна Тимощук упевнена, що саме цього дня відбудеться «рух уперед».

Такий прогноз вона озвучила в інтерв'ю журналістам УНІАН .

Астролог пояснила, що 9.09.2023 при додаванні дає дуже потужну карту Таро «Колесниця».

«Це рух уперед, прискорення на фронті, корінний перелом, який змінить ситуацію докорінно. Енергії на боці України» , — вважає Тимощук.

«10−15 вересня — найнебезпечніші дні. Зупинка. Тупик. Розбиті мрії. Багато втрат. Активізація мобілізації. Начебто „все на фронт“. У ці дні буде витягування енергії та сили потойбічним впливом. Це третя сторона, яка ще не показує себе», — попередила таролог.

Однак після цього настане Молодик (15 вересня), який запустить нові процеси у світовому порядку.

«Всі сторони визначаться у підтримці (України. Авт.) чи навпаки», — пояснює астролог.

А ось будувати розрахунки, виходячи з можливості державного перевороту в росії, не варто, зазначає вона, адже нинішні заворушення там обмежаться лише локальними розбіжностями еліт.

Нагадаємо, раніше мольфар Макс Гордєєв розповів, що чекає на українців у вересні на передовій і у великих містах.

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