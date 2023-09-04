Перемога України у війні: британський генерал назвав п’ять важливих завдань ЗСУ для її досягнення у 2024−2025 роках

Відомий британський військовий експерт, генерал у відставці Річард Берронс, який раніше назвав три сценарії закінчення війни в Україні, дав інтерв'ю газеті The Financial Times (FT), у якому дав важливі рекомендації ЗСУ. Він вважає, що нинішній контрнаступ української армії не зможе домогтися скорочення вдвічі тимчасово окупованих територій, однак він уже показав, що росію можна перемогти в цій війні. Однак Берронс вважає, що зробити це у 2023 році не вдасться. Такий успіх можливий, на його думку, у 2024−2025 роках.

«Скромний прогрес, досягнутий цього літа, показує, що, хоча подолання добре підготовленої оборони під час війни, що ведеться традиційними методами, може бути однією з найважчих операцій, його все ж таки можна реалізувати», — упевнений Берронс.

«Російські сили розтягнуті, виснажені і не мають резервів, але якщо вони просто не здадуться, то це буде ще довгий шлях», — вказав генерал на причину затяжного характеру війни.

Берронс підкреслює, що Україні знадобиться час до середини 2024 року, щоб відновити міць Військово-повітряних сил і розв'язати проблему з нестачею обладнання для розмінування, без якого вкрай складно прориватися через першу лінію російської оборони.

В інтерв'ю Берронс називає п'ять кроків, які можуть призвести до перемоги ЗСУ.

По-перше, Києву не варто форсувати досягнення успіху на полі бою до того, як з'являться потрібні для цього технічні засоби.

По-друге, протягом усієї майбутньої зими необхідно чинити неослабний тиск на російські окупаційні сили.

По-третє, Україна повинна системно домагатися ослаблення військової хватки росії на своїх територіях у 2024 році та в наступний період. «Розгром артилерійського озброєння має велике значення, як і атаки на цілі в більш глибокому тилу на всій окупованій території», — вважає британський експерт.

По-четверте, упевнений Берронс, «необхідно нейтралізувати російський Чорноморський флот, який є двигуном руйнівних ударів Москви крилатими ракетами і ключовим обмежувачем експорту зерна». «Слід зробити так, щоб до весни 2024 року Чорноморський флот більше не відігравав істотної ролі в цій війні», — зазначає експерт.

Нарешті, по-п'яте, «необхідно визнати, що в цій війні визначальним фактором військового успіху є оборонно-промисловий потенціал Заходу та України». «Можна було б забезпечити поповнення із запасів, але нині військова кампанія України залежить від союзників, які нарощують обсяги своєї оборонної промисловості. Надходження боєприпасів з нових розширених виробничих ліній почнеться щонайраніше з середини 2024 року, і це має забезпечити істотний перелом у наступальному потенціалі Києва», — підбиває підсумок Річард Берронс.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору британського експерта Люка Коффі: найбільше українці потребують західного терпіння і рішучості.

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