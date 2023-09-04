Скандально відомому екс-прокурору Сусу скостили термін

Вирок колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу пом'якшили, скоротивши на термін позбавлення волі до 7 років, тобто на два роки. Відповідне рішення 4 вересня ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Відомо, що Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту в частині визнання Суса винним у заволодінні ним частини накопичувальних дисків (через недостатність доказів).

Вирок Сусу було виголошено 31 січня 2023 року, нагадує Судово-юридична газета.

Як відомо, за час своєї роботи в прокуратурі, Сус «засвітився» у низці резонансних справ. Так, у конфлікті «старої» та «молодої» команд в Генпрокуратурі саме він зареєстрував кримінальне провадження щодо заступників генпрокурора Касько й Сакварелідзе, а також працівників СБУ й Апеляційного суду Києва за те, що вони розпочали в 2015 році «справу діамантових прокурорів». Він оголошував підозру у незаконному отриманні квартири Касько, вів справу голови Апеляційного суду Києва Чернушенко, «веж Злочевського», розслідував викрадення голови ПАТ «Нафтогазвидобуток» Олега Семінського. Також під його керівництвом працівники СБУ розбирали престол у церкві на Київщині в пошуках зброї, а коли нічого не знайшли — «вилучили» свічки та їжу. Серед справ, до яких він був дотичний — і розслідування щодо Центру протидії корупції за те, що антикорупціонери не захотіли передати ГПУ гроші, які американці надали їм для тренінгів працівників НАБУ та САП.

Врешті, у 2018 році, САП висунула Сусу звинувачення у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та його розтраті і поданні недостовірних відомостей до декларації.

Нагадаємо, що в липні 2023 Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для колишнього заступника генерального прокурора та його дружини, підозрюваних у справі про протиправну діяльність посадових осіб державного «Укргазбанку» зі збитком у понад 206 мільйонів гривень.

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