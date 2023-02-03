ВАКС засудив до девʼяти років увʼязнення ексвисокопосадовця Генпрокуратури Дмитра Суса

Вищий антикорупційний суд оголосив свій ювілейний, сотий вирок. До дев’ятирічного терміну позбавлення свободи засуджений колишній заступник начальника департаменту Генпрокуратури та старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Дмитро Сус. Раніше ВАКС, нагадаємо, виправдав народного депутата Руслана Сольвара, та Апеляційна палата скасувала це рішення, визнавши нардепа винним у незаконному отриманні більше третини мільйона гривень з держбюджету. Тож не виключено, що й цей вирок буде скасований після оскарження.

Окрім ув’язнення, Суса позбавили класного чину старшого радника юстиції, права обіймати посади у судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки та конфіскували частину майна, повідомляє Центр протидії корупції. «Ставки зроблені, ставок більше немає», — сказав підсудний у своєму останньому слові, зауваживши — все, що він хотів сказати, він вже сказав у ході судового розгляду. За іронією долі, цими словами підведена риска в багатолітній справі про незаконні привласнення та продаж майна, вилученого прокуратурою в підпільних казино майже на мільйон гривень ще за тих часів, коли долар був ледь не по 8.

За часів Порошенка департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, який в народі називався «департаментом Кононенка-Грановського» (за прізвищами нардепів, які, як вважалося, фактично керували його роботою) був елітним підрозділом Генпрокуратури — бо мав можливість «кошмарити» будь-який бізнес. «Ми пішли з шефом в Лувр. Я кажу: шефе, я теж так хочу. Золото, кубки, мумії, саркофаги. Якби так вийшло, що наш департамент був би в прокуратурі Французької республіки, повірте, що Лувр ми би обшукали. Ми би винесли звідси все», — ці слова Дмитра Суса, записані на відео реєстратора в одному з кабінетів Генпрокуратури, зафіксовано в матеріалах слідства.

І діяв цей підрозділ досить довгий час, незважаючи не тільки на протести активістів та правозахисників, а й на розслідування його діяльності НАБУ. В результаті через деякий час після конфлікту ГПУ та НАБУ, що переріс у силове протистояння між слідчими й прокурорами ГПУ та спецназом НАБУ, департамент реформували в управління.

Імʼя Дмитра Суса не раз фігурувало в ЗМІ. Так, розслідування Центру протидії корупції показували, що він не декларував продажу Peugeot 406, Citroen C4 та кімнату в київській квартирі, оформив на 86-літню бабусю свій Audi Q7, бо його доходи не дозволяли мати авто за 900 тисяч гривень. А коли ця інформація зʼявилася в ЗМІ, Audi хтось украв, а Сус купив Skoda Octavia, на яку видали держномер, що раніше належав Audi. Саме після цього генпрокурор Юрій Луценко оголосив Сусу догану, звільнив з посади заступника начальника департаменту (за власним бажанням) та перевів на посаду старшого слідчого з ОВС. А у квітні 2017 Суса взагалі звільнили з прокуратури за «систематичні грубі порушення законів України». У 2019 році, щоправда, він поновився через суд (ОАСК, чиї одіозні рішення призвели до ліквідації суду), та продовжити карʼєру не зміг, бо проти нього вже порушили кримінальну справу в НАБУ.

За час своєї роботи в прокуратурі, свого часу повідомляли «ФАКТИ», Сус «засвітився» у низці резонансних справ. Так, у конфлікті «старої» та «молодої» команд в Генпрокуратурі саме він зареєстрував кримінальне провадження щодо заступників генпрокурора Касько й Сакварелідзе, а також працівників СБУ й Апеляційного суду Києва за те, що вони розпочали в 2015 році «справу діамантових прокурорів». Він оголошував підозру у незаконному отриманні квартири Касько, вів справу голови Апеляційного суду Києва Чернушенко, «веж Злочевського», розслідував викрадення голови ПАТ «Нафтогазвидобуток» Олега Семінського. Також під його керівництвом працівники СБУ розбирали престол у церкві на Київщині в пошуках зброї, а коли нічого не знайшли — «вилучили» свічки та їжу. Серед справ, до яких він був дотичний — і розслідування щодо Центру протидії корупції за те, що антикорупціонери не захотіли передати ГПУ гроші, які американці надали їм для тренінгів працівників НАБУ та САП.

Та найбільший резонанс отримала його участь у конфлікті ГПУ з НАБУ. У 2016 році він обшукував НАБУ за те, що Бюро начебто незаконно влаштувало прослуховування та арешт зампрокурора Київської області. А за тиждень — брав участь у силовому протистоянні цих правоохоронних органів. Тоді Сус та його начальник Гуцуляк із співробітниками затримали (фактично — викрали) оперативників НАБУ, що вели за ними таємне спостереження. Спецназ НАБУ, що прибув їх визволяти, закував у кайданки керівництво департаменту та вже був ладен штурмувати адмінбудівлю.

ГПУ й НАБУ тоді заявили, що ніякої війни між ними немає, а Дмитро Сус, за словами Юрія Луценка, — героїчний слідчий, бо не боїться ні погроз бандитів, що постійно надходять на його адресу, ні того, що допитуваних ним свідків демонстративно убивають на вулицях Києва.

У 2017 році Дмитра Суса затримали в аеропорту «Бориспіль» під час спроби виїзду на відпочинок у Туреччину. Він був відправлений під цілодобовий домашній арешт, який відбував у Хмельницькому. Також суд арештував дві його квартири, дві земельних ділянки та авто. На життя Сус, не виходячи з квартири, заробляв біткойновою фермою та створенням таких ферм під замовлення, що приносило йому до двох тисяч доларів щомісячного доходу, та максимальний термін (піврічний) такого запобіжного заходу сплив. Черговий запобіжний захід передбачав заставу в 1,76 мільйона гривень (САП вимагала 5 мільйонів), та, як повідомив тоді «ФАКТАМ» Сус, таких грошей у нього не було. Тож деякий час він перебував під вартою, та врешті вийшов із СІЗО під заставу. Хто її вніс, він не афішував.

У травні 2018 року САП передала в суд обвинувальний акт щодо Суса, звинуваченого у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та його розтраті і поданні недостовірних відомостей до декларації.

Нагадаємо, що у мережі показали «список бажань» начальниці Київської податкової, до якої прийшли з обшуком: мільйон доларів та шуба з соболя.

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