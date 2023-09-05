Нардеп попереджає про активність інфокомпаній рф проти України на Заході

Сфери впливу російських спецслужб досить великі у всьому світі, і навіть уже на Заході чітко звучить російська пропаганда, тому не дивно, що інформаційні компанії росії активно просувають свої наративи, які дискредитують Україну та владу. Про це у коментарі «ФАКТАМ» заявив заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.

За його словами, той факт, що росія займається антиукраїнською пропагандою на Заході, причому досить успішно, свідчать заяви низки західних відомих політиків на підтримку росії.

«Не секрет, що сфери впливу Радянського Союзу, без сумніву, російських спецслужб, є досить великими у країнах колишнього так званого Східного блоку. Та й не лише у країнах Східного блоку. Подивіться, які впливи вже з'являються у Сполучених Штатах Америки, коли один із претендентів на пост президента від Республіканської партії (Вірек Рамасвамі. — прим. ред.), неонацист, заявляє, що, виявляється, він готовий торгувати територіями інших держав заради його нескінченної дружби з російською федерацією та з путіним», — сказав він.

Іншими словами, пояснив нардеп, йдеться про діяльність дуже розгалуженої мережі старих закладок, які використовували ще радянські спецслужби, а сьогодні дуже активно використовуються російськими.

Коментуючи діяльність інформаційної компанії «Дев'ятий вал», який активно працює із західними ЗМІ та політиками на користь росії, Соболєв зазначив, що це стандартна практика, яка застосовується вже давно.

«Я думаю, що це не перше та не останнє розслідування. російська дезінформація, північно-корейська, китайська, іранська дезінформації продовжуватимуться. Наше завдання тут, з одного боку, відповідати гідно, конкретними фактами, а з іншого боку, ключове — все залежить від Збройних сил України, і це правда. В інформаційній війні так само: практично все залежить від успіхів Збройних Сил України», — наголосив він.

Нардеп вважає, що в умовах, що склалися, найкращим протистоянням, організованим Україною, на діяльність російських інформаційних компаній, — будуть дії.

«Не заяви про боротьбу з корупцією, про створення власного потужного військово-промислового комплексу, а дії, на які ми маємо дуже мало часу. Я думаю, що зараз це буде найкраща відповідь, яка є фактами, яка дозволяє фактично розбивати всі ті інсинуації, усю ту брехню, яка ллється з російських чи проросійських засобів масової інформації», — сказав він.

Більше того, зазначив парламентарій, щоб успішно протистояти рф, Україна має відновити повноцінну свободу слова.

«Бо не може бути рупором контрпропаганди канал „Єдиних новин“. Тому що ви бачите, до чого вже дійшла так звана популярність цього каналу. Ми ж бачимо, що канали, які не входять до цього пулу, але які мають набагато менше охоплень, запрошують значно серйозніших експертів, там триває набагато серйозніша дискусія. Тому, на мій погляд, після того, як буде зачищено інформаційний, телевізійний та радіоінформаційний простір від прямих впливів російських чи проросійських телеканалів, треба відмовлятися від цієї централізації. Тому що ми починаємо фактично йти у фарватері абсолютно провальної російської політики, коли всі канали ведуть мовлення одним голосом, заборонена будь-яка інша точка зору, критика — це вже зрада. Тому, я думаю, перше з чого треба почати, щоб фронт, який протистоїть російській пропаганді, був якнайширшим, а це можна зробити через відновлення мовлення наших потужних каналів. Так, у нас є сьогодні цензура — це абсолютно нормально в умовах війни, але ця цензура не може перетворитися знову на єдиний канал мовлення, бо це дуже погано закінчиться», — вважає Сергій Соболєв.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у путіна затвердили п'ять пунктів інформаційної війни з Україною: безуспішний контрнаступ та масова мобілізація.

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