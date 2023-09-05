Одноокий Шольц: канцлер Німеччини розповів, як примудрився завдати собі травму

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, якого різко критикують у Бундестазі за відмову поставляти ракети Taurus Україні, опублікував свою фотографію з чорною пов'язкою на оці. Цим піратським виглядом глава федерального уряду завдячує травмі, яку він отримав двома днями раніше. Шольц примудрився впасти під час пробіжки біля свого будинку в Потсдамі.

Канцлер запевнив співгромадян у тому, що травма несерйозна. При цьому на фотографії добре видно подряпини під оком, на носі та на вилиці. Крім того, Шольцу довелося скасувати свої виступи на передвиборчих заходах 3 вересня.

Він пообіцяв, що надалі зможе бути присутнім на всіх запланованих зустрічах, включно з публічними.

Це підтвердив й офіційний представник канцлера Штеффен Хебештрайт. Він нагадав журналістам, що Шольц уже кілька років регулярно займається бігом, і це дає йому змогу підтримувати гарну форму. Канцлер має намір бути присутнім на всіх запланованих заходах, включно з екскурсією автосалоном IAA в Мюнхені 5 вересня і виступом у Бундестазі 6 вересня.

«Канцлер почувається добре. Сьогодні вранці він був у чудовому настрої, хоча все ще має злегка пом'ятий вигляд», — пожартував Хебештрайт. При цьому він додав, що фото з пов'язкою Шольц вирішив опублікувати з тією метою, щоб німці побачили його після травми і не дивувалися незвичайному зовнішньому вигляду.

Примітно, що канцлер ФРН свій знімок у мережі Х (колишній Twitter) супроводив таким підписом: «Чекаю мемів. Дякую за добрі побажання. Це виглядає гірше, ніж є насправді!«

Заклик публікувати меми не пропав даремно. Допис Шольца до вечора подивилися понад 4 млн користувачів X. Понад 30 тисяч із них поставили лайки. Практично у всіх мемах обігрувався піратський вигляд канцлера. Найчастіше Шольца порівнювали з Джонні Деппом у ролі Джека Горобця з «Піратів Карибського моря». Автори мемів дійшли висновку, що в Німеччині з'явився власний капітан піратів — Пірат Олаф.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Німеччина допомагає захищати повітряний простір Словаччини.

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