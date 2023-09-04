Будуть перехоплювати ворожі літаки: Німеччина допомагає захищати повітряний простір Словаччини

На тлі війни в Україні Збройні Сили Німеччини, що розпочали масштабні навчання у Балтійському морі, допомагають захищати повітряний простір члена НАТО — Словаччини. З цією метою в повітряному просторі Словаччини до 22 грудня здійснюватимуться так звані захисні польоти, про що в Берліні оголосили ВПС.

Два бойові літаки Eurofighter 74-ї ескадрильї тактичних ВПС в Нойбурзі-ан-дер-Донау у Верхній Баварії будуть постійно перебувати у стані бойової готовності для перехоплення непізнаних або ворожих літаків у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації, йдеться на сайті Бундесверу. Крім того, заплановані тренувальні польоти над Словаччиною. Словаччина є частиною східного флангу НАТО та безпосереднім сусідом України, яка зазнає нападів з боку росії.

Оскільки в березні цього року Словаччина також передала Україні свої радянські винищувачі МіГ-29, вона більше не може самостійно захищати свій повітряний простір. Спочатку це завдання перебрали на себе безпосередні сусіди — Польща, Чехія та Угорщина, а тепер до них приєдналася Німеччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Польща подвоїла армію на кордоні з білоруссю.

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