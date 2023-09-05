Знаменитий британський актор і письменник Стівен Фрай прибув до Києва

Знаменитий британський актор, ведучий, письменник, зірка фільмів «Чорна Гадюка», «Дживс і Вустер», «Вайлд» та інших, Стівен Фрай прибув до Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Він розповів, що добирався з Польщі до української столиці залізницею та опублікував фото купе.

«Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз…», — коротко написав Фрай.

Метою візиту актора є участь у третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня у Києві. Фрай буде ведучим заходу.

«Він незмінно підтримував Україну в її боротьбі за існування та незалежність, про що свідчать його інтерв'ю. Крім того, він допомагав українцям пережити зиму з ініціативою ShelterBox, яка збирала пожертви на теплий одяг та ремонт зруйнованих будинків», — йдеться в повідомленні організаторів Саміту.

Нагадаємо, світові зірки від повномасштабного вторгнення активно підтримують Україну. Великобританія — одна з країн, яка надає потужну допомогу, в тому числі в галузі культури. Країна прийняла в себе конкурс «Євробачення» від імені України. Свою підтримку виразила й королівська родина, яка завітала на церемонію відкриття.

132

Читайте нас у Facebook та Instagram