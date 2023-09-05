Ексчемпіон UFC програв шалену суперечку та на один день «став» жінкою (відео)

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі американець Джастін Гейтжі, який убивчим ударом ногою в голову помстився своєму співвітчизнику Дастіну Пор'є, виявився людиною слова.

Боєць програв суперечку групі своїх друзів, разом із якими брав участь у прогнозуванні футбольних результатів, і ті вигадали для Джастіна шалене покарання — провести цілий день у жіночій сукні. Гейтжі не зніяковів та без вагань одягнув її, не виявивши при цьому жодного сорому.

Justin Gaethje came in last in fantasy football last year so his punishment was he had to wear a dress to the draft pic.twitter.com/ElidRQ0uYd - Jason Williams (@jasoneg33) September 4, 2023

Додамо, що Гейтжі завоював пояс тимчасового чемпіона UFC у травні 2020 року, коли в екстреному порядку замінив росіянина Хабіба Нурмагомедова та нокаутував американця Тоні Фергюсона. Щоправда, вже у жовтні він втратив свій титул та можливість стати регулярним чемпіоном, програвши Нурмагомедову задушливим прийомом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць із США побив скандального росіянина у головному поєдинку UFC.

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