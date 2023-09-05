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Спорт

Ексчемпіон UFC програв шалену суперечку та на один день «став» жінкою (відео)

12:02 5 вересня 2023
Джастін Гейтжі

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі американець Джастін Гейтжі, який убивчим ударом ногою в голову помстився своєму співвітчизнику Дастіну Пор'є, виявився людиною слова.

Боєць програв суперечку групі своїх друзів, разом із якими брав участь у прогнозуванні футбольних результатів, і ті вигадали для Джастіна шалене покарання — провести цілий день у жіночій сукні. Гейтжі не зніяковів та без вагань одягнув її, не виявивши при цьому жодного сорому.

Додамо, що Гейтжі завоював пояс тимчасового чемпіона UFC у травні 2020 року, коли в екстреному порядку замінив росіянина Хабіба Нурмагомедова та нокаутував американця Тоні Фергюсона. Щоправда, вже у жовтні він втратив свій титул та можливість стати регулярним чемпіоном, програвши Нурмагомедову задушливим прийомом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць із США побив скандального росіянина у головному поєдинку UFC.

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