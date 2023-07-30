Гейтжі помстився Пор'є вбивчим ударом ногою в голову: відео ефектного нокауту в головному бою UFC 291

У ніч на неділю, 30 липня, в Солт-Лейк-Сіті (США) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 291. У головному бою-реванші зійшлися зіркові американці Дастін Пор'є (29 перемог, 7 поразок), який свого часу здолав легендарного Конора Макгрегора, і Джастін Гейтжі (24 перемоги, 4 поразки).

Долю протистояння 34-річних бійців за титул BMF було вирішено у другому раунді, коли Гейтжі потужним ударом правою ногою в голову вирубав суперника.

До речі, окрім гонорару за бій, Гейтжі поповнив свій банківський рахунок ще 50 тисяч доларів за «Виступ вечора».

Відеоогляд бою Дастін Пор'є — Джастін Гейтжі

Як відомо, у 2018 році Пор'є (до речі, володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу) переміг Гейтжі, і ось тепер Джастін помстився супернику. Ефектно помстився.

«Ви всі знаєте, що я хочу битися за титул. Махачов та Олівейра битимуться у жовтні. Хочу битися з переможцем. Хочу довести, що я найкращий у світі. Ви отримаєте від мене максимальну самовіддачу. Як я сказав, успіх і шанс — фактори, але я готовий йти на цей ризик хоч щодня», — заявив Джастін Гейтжі після перемоги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць із США побив скандального росіянина в головному поєдинку UFC.

Фото Twitter UFC

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