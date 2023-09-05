Ощадбанк може залишити без пенсій тисячі українців: що відомо

В Україні, де частині пенсіонерів почали виплачувати додаткові суми до пенсії, тисячі українців, які обслуговуються в Ощадбанку, можуть залишитися без пенсій. Виплати заблокують тим, хто не пройде фізичної ідентифікації. Про це пише профільне видання з посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Як відомо, фізичну ідентифікацію пенсіонерів та інших ВПО, які отримують пенсії та соцдопомогу, було запроваджено ще 2014 року, коли в країні з'явилися перші внутрішні переселенці. Вони мали відмічатися що півроку. І лише в цьому випадку їм продовжували виплату соцдопомоги і пенсії.

Однак у 2020 році, у зв'язку з пандемією, фізичну ідентифікацію переселенців скасували та відновили її лише нещодавно в 2023 році у зв'язку з офіційним завершенням епідемії коронавірусу. Таким чином, пенсіонери з числа ВПО та переселенці мали з 1 вересня відновити проходження фізичної ідентифікації в Ощадбанку.

Однак тепер фізичну ідентифікацію для ВПО взагалі скасували, оскільки їм призначатиметься допомога лише на півроку. А ось пенсіонерам все ж таки доведеться її пройти. Адже, якщо вони її не пройдуть, то Пенсійний фонд припинить їм виплату пенсії, а Ощадбанк заморозить картку.

Термін, який надали пенсіонерам на проходження фізичної ідентифікації — до кінця січня 2024 року.

Для того, щоб її пройти, потрібно особисто з'явитися з паспортом або іншим посвідченням особи та карткою, на яку виплачується пенсія, до будь-якого відділення Ощадбанку.

При собі необхідно мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП);

потрібно надати працівникові банку основну картку або основне ЕПП та паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

слід провести переведення в готівку або перегляд залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, що передбачає знання особистого PIN-коду).

Лише в такому разі ідентифікація вважатиметься пройденою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів отримає додатково до пенсії 700 грн.

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