Допомагали «відкосити» від мобілізації: ліквідовано ще п’ять схем для ухилянтів, серед затриманих — посадовець ТЦК

Служба безпеки майже щодня викриває схеми нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

У спецслужбі повідомили, що викрили ще п’ять схем ухилення від мобілізації.

Зокрема, на Тернопільщині військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.

Для реалізації оборудки фігурант обіцяв своїм клієнтам «підключити» власні зв’язки у навчальних закладах.

Вартість такої «послуги» він оцінював від 2 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

В Івано-Франківській області двоє мешканців регіону за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану «зеленку» Карпатських лісів.

На Рівненщині заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави як менеджерів одного з українських агрохолдингів.

Формальним приводом зарубіжних «відряджень» було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

У Закарпатській області затримано двох мешканців Ужгородського району, які за грошову винагороду «підказували» ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

У Миколаєві повідомлено про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації.

Але український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману «пропозицію», що дозволило задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що українські правоохоронці можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК. Але пізніше було зроблено уточнення нардепом Федором Веніславським про те, що кожна людина має нести персональну відповідальність за свої дії, тому масової екстрадиції не буде.

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