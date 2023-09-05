«Вдячний за кожен день»: Зеленський побував під Бахмутом і нагородив воїнів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади українських військових, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили в Офісі глави держави.

Зеленський побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Він зустрівся з командувачем Сухопутних військ ЗСУ, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ «Лиман» та ОТУ «Соледар».

Президент докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ.

Зеленський зазначив, що за підсумками їхніх розмов виникли додаткові питання для Ставки верховного головнокомандувача.

Окрім того, президент нагородив воїнів, які входять до складу ОСУВ «Хортиця», орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги за самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

«Маю честь сьогодні бути присутнім тут і подякувати вам від серця, від усього українського народу за вашу міцність, за те, що ви бороните нашу державу, наші кордони. За ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі. Вдячний за кожен день. Хочу побажати вам здоров’я і перемоги», — сказав президент під час вручення нагород.

Зазначимо, що президент вже неодноразово відвідував Донецьку область, де продовжуються активні бойові дії. Зокрема, вчора він прибув у Донецьку область, де поспілкувався з військовими щодо постачань боєприпасів та озброєння, зокрема безпілотників та антидронових засобів. До цього президент був у Донецькій області 14 серпня. Тоді він також зустрівся з солдатами кількох бригад та хотів дізнатися про точкові проблеми кожного підрозділу.

Нагадаємо, вчора президент пояснив, чому вирішив замінити міністра оборони.

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