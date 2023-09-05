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Народився в Узбекистані: що відомо про Умєрова, якого президент пропонує призначити міністром оборони

18:37 5 вересня 2023
Рустем Умеров

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду кандидатуру на посаду міністра оборони. Відомство повинен очолити ексглава Фонду держмайна Рустем Умєров.

Про це йдеться в проєкті постанови на сайті парламенту.

Що відомо про Умєрова

Рустем Умєров народився в Узбекистані у сім'ї депортованих кримських татар з Алушти. Йому 41 рік.

У 2019 році його обрали народним депутатом України від партії «Голос».

У період своєї роботи в Раді Умєров очолював спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

Вже у вересні 2022 року його призначили головою Фонду держмайна.

Умєрова називають «вдалим перемовником». Він вільно володіє турецькою мовою.

Останні кілька тижнів ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що Умєрова хочуть зробити міністром оборони. На цій посаді він замінить Олексія Резнікова.

Ця заміна відбувається на тлі низки скандалів з закупівлями для військових, які проводило Міноборони.

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