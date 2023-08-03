У кедах та штанах кольору хакі: Олена Зеленська зустрілася з дружинами українських дипломатів

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською, яка нещодавно відвідала Корею, взяли участь у щорічній конференції послів України, яка цього року відбулася на Закарпатті. У рамках цього заходу перша леді України зустрілася із подружжям українських дипломатів.

Олена Зеленська обрала стильне кежуал-вбрання: широкі штани кольору хакі, молочну блузу та чорні кеди на середній платформі. Образ доповнив ремінь у тон верху та акуратні сережки.

«Дипломатія — завжди про партнерство й спільність. Усередині родини також. Цьогорічна Конференція послів України зібрала 28 подружжів наших дипломатів з усього світу. Вони мають свою унікальну організацію — Асоціацію „Подружжя українських дипломатів“ та втілюють гуманітарні й культурні проєкти», — написала вона в Instagram.

Під час Конференції вони відвідали в Ужгороді волонтерський хаб «Совине гніздо», який із початку війни допоміг 40 тисячам переселенців, а також КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» — тут мами-ВПО народили вже 524 дитини.

Як писали «ФАКТИ», раніше Олена Зеленська опублікувала зворушливе відео до Дня Києва.

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