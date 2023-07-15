«Татова донечка»: подруга Олександри Зеленської розповіла про неї цікаві факти

В суботу, 15 липня, доньці президента України Володимира Зеленського Олександрі виповнюється 19 років.

Спогадами про дружбу з нею поділилася її подруга, донька телеведучої Олени Кравець в етері «Сніданку. Вихідний».



Дівчата чудово дружили під час навчання у школі. Крім того, вони постійно перетиналися на знімальному майданчику «Вечірнього кварталу» та товаришували сім'ями.

За словами подруги, Олександра завжди була душею компанії у школі та мала багато друзів.

«У нас була така компанія дітей „Кварталу“ і ми усі були законекчені одне з одним. Наші батьки були завжди разом і ми були завжди разом. Я згадую це як час легкості, безтурботності, я все це з теплом згадую. Усі хотіли з нею грати та дружити, і це якось відчувалося. З нею завжди було цікаво», — пригадала Марія Кравець.

Згодом, через повномасштабну війну в Україні, Олександрі довелося припинити вести соцмережі та спілкуватися з друзями так, як це було раніше. До того ж зараз дівчина не має змоги часто спілкуватись зі своїм татом.

«Вона була більше татова донечка. Вона дуже сильно любить своїх батьків. Але між Володимиром і нею був дуже тісний зв'язок. Те, що зараз відбувається дуже для неї складно, як і для нас усіх», — розповіла Марія.

Зараз Марія Кравець та Олександра Зеленська не підтримують такий тісний зв'язок, адже донька президента обмежила коло контактів.

«Я зараз взагалі не знаю її жодної сторінки у соцмережах. Але було б цікаво, як складається її життя. Вона дуже добра дівчинка, дуже світла. Я бажаю миру, хочеться, щоб ти кайфувала від цього життя, настав мир і нічого не бійся, усе вийде», — передала вітання Марія.

Нагадаємо, сім'я президента Зеленського перебуває в Україні. Його дружина Олена Зеленська виконує обов'язки першої леді. Діти Олександра та Кирило теж, за словами президента, перебувають в Україні. Олександра закінчила елітну київську гімназію. Зараз вона навчається в одному з українських вишів на юриста. Дівчина успішно склала іспити та перейшла на другий курс.

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