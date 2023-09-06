Український легкоатлет, який повернувся з-за кордону захищати Батьківщину, загинув на фронті (фото)

Список українських спортсменів, які віддали життя за рідну країну у кровопролитній війні з агресором, продовжує поповнюватися новими іменами.

На фронті загинув 28-річний легкоатлет Юрій Мочульський із позивним «Рижий». На момент початку війни спортсмен, який спеціалізувався на бігу на довгі дистанції, перебував за кордоном, але відразу прийняв рішення повернутися та приєднався до 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Одного разу був поранений, але вилікувався та повернувся на фронт.

Про трагедію розповів інший відомий український легкоатлет Дмитро Дем’янюк.

«Я не вірю, що тебе більше немає, — написав спортсмен про свого загиблого побратима-героя. — Що мама залишилася без сина, дружина без чоловіка, а сестра без молодшого брата. Ти був зразком для мене. Прикладом. Приїхав із-за кордону захищати свою країну і нашу родину в перший день війни. Коли інші тікали, ми разом пішли до військкомату і разом служили у 103-й бригаді. Моя перша відпустка була на твоє весілля. Я так радів цьому. Радів тобі. На другу відпустку відвідував тебе з пораненням у госпіталі в Рівному. Ти пішов в „Азов“. А тепер я знову у відпустці буду вже на твоєму похороні. Нестерпний біль. Найдобріша людина. Справжній воїн. Справжній патріот. І справжній герой».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією загинув батько ексфутболіста збірної України Миколи Жовтюка.

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