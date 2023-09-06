ЗСУ відбили атаки противника на чотирьох важливих напрямках і продовжують наступ у Запорізькій області

Протягом доби, що минула, ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулося 28 бойових зіткнень, у тому числій на Лиманському та Куп’янському напрямках, де ворог хоче пробити «коридор».

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області, а на Лиманському — в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Бахмутському відбиті атаки рашистів в районах Залізнянське, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки, а на Запорізькому українські воїни відбили атаки противника в районі Роботиного Запорізької області — в цей населенний пункт ЗСУ зайшли наприкінці серпня.

А на Мелітопольскому напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Втрати ворога станом на ранок середи, 6 вересня, перевищили 266 тисяч військовослужбовців. За добу Сили оборони України, зокрема, знищили 36 артсистем, 8 танків та 16 бойових броньованих машин.

Фото Генштабу ЗСУ

Про просування українських військ на заході Запорізької області повідомляють й аналітики Інституту вивчення війни.

Так, в ISW зазначають, що підрозділи Сил оборони України просуваються вздовж російських укріплень, і що опубліковані напередодні кадри показують удари рашистів по позиціях ЗСУ на північний захід та захід від села Роботине. Аналітики підкреслюють, що це свідчить про рух українців в район населеного пункту, який, як раніше стверджувалося, контролюється російськими військами.

Також в Інституті вивчення війни звернули увагу на опубліковані напередодні кадри, які свідчать про просування ЗСУ на південь від Роботиного та на північний захід від села Вербове, що у 10 км на схід від населенного пункту.

«Дані про розташування українських військ на північний захід від села Вербове говорять про те, що вони просуваються вздовж лінії російських укріплень… Українські військові джерела також підтвердили, що ЗСУ мали успіх на напрямку Роботине-Новопрокопівка на південь від Оріхіва», — зазначили в ISW та додали, що українці продовжують проводити успішні наступальні операції на південь від Бахмута.

Раніше британський військовий експерт, генерал у відставці Річард Берронс зазначав, що нинішній контрнаступ української армії не зможе домогтися скорочення тимчасово окупованих територій вдвічі, але він уже показав, що росію можна перемогти в цій війні. На думку експерта, такий успіх можливий у 2024−2025 роках.

Фото Генштабу ЗСУ

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