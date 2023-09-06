37.22 / 37.93 40.17 / 41.10
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні хочуть заборонити банкам списувати з рахунків переселенців-боржників суми виплат від держави

13:56 6 вересня 2023
Гривні

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка розповідала про перебіг верифікації та повернення раніше скасованих виплат деяким переселенцям, повідомила, що в парламенті вже давно зареєстровано проєкт закону, який забороняє банкам стягувати з ВПО-боржників гроші, які їм нараховує як допомогу на проживання держава

«Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу. Допомога переселенцям платиться не для того, щоб ці гроші забирали собі банки. Ідея в тому, щоб допомогти людині вижити протягом якогось часу», — зазначила вона.

Також у документі пропонується заборонити стягувати кошті, надані ВПО благодійними організаціями. Міністерка закликала нардепів підтримати цей документ.

Раніше Ірина Верещук повідомляла, що переселенці, які виїхали з країни та залишалися за кордоном більше 30 днів, втрачають право на отримання допомоги на проживання для ВПО. Уряд також планує позбавити виплат тих переселенців, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Фото Pixabay

40

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологія

Риби просунуться кар'єрними сходами, на Дів чекає несподіваний прибуток: гороскоп на 6 вересня 2023 року

моль

Надійні засоби від молі: як позбутися комах раз і назавжди

Галкін та Пугачова

«Ми вже вдома»: Алла Пугачова з сімейством повернулися до Ізраїлю і зайнялись збором винограду (відео)

На місці інциденту

Стрілянина у Дніпрі: у мережі показали відео з нагрудних камер поліцейських та із салону авто вбитого водія

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту