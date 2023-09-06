В Україні хочуть заборонити банкам списувати з рахунків переселенців-боржників суми виплат від держави

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка розповідала про перебіг верифікації та повернення раніше скасованих виплат деяким переселенцям, повідомила, що в парламенті вже давно зареєстровано проєкт закону, який забороняє банкам стягувати з ВПО-боржників гроші, які їм нараховує як допомогу на проживання держава

«Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу. Допомога переселенцям платиться не для того, щоб ці гроші забирали собі банки. Ідея в тому, щоб допомогти людині вижити протягом якогось часу», — зазначила вона.

Також у документі пропонується заборонити стягувати кошті, надані ВПО благодійними організаціями. Міністерка закликала нардепів підтримати цей документ.

Раніше Ірина Верещук повідомляла, що переселенці, які виїхали з країни та залишалися за кордоном більше 30 днів, втрачають право на отримання допомоги на проживання для ВПО. Уряд також планує позбавити виплат тих переселенців, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Фото Pixabay

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