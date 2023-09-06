Частині переселенців повернуть виплати, скасовані за результатами перевірки: кого це стосується

В Україні з 1 серпня триває масова верифікації виплат внутрішньо переміщеним особам, внаслідок якої певних ВПО можуть позбавити виплат на проживання.

Як повідомляє Соцальна інформаційна платформа, під час перевірки правомірності отримання виплат, була виявлена низка помилкових нарахувань.

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, близько 10 тисяч осіб в реєстрах РАЦСУ значаться, як померлі особи. Але виявилося, що десь 10 відсотків з них — живі.

«Реєстр, який показує особу, як померлу, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками. Прізвище, ім’я, по батькові, дата, рік народження — усе, що міститься в реєстрі померлих було в реєстрі ВПО», — розповіла міністерка та зазначила, що після з’ясування обставин таким особам виплати поновили.

Було ухвалено рішення додавати у реєстр померлих ідентифікаційні коди, щоб подібних випадків у майбутньому не було.

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Також було поновлено допомогу на проживання 0,3% людей, які виїхали за кордон — вони повернулися в Україну, проте система це не зафіксувала. «Наприклад, верифікація була 15 липня, а вони повернулися 16-го. Ми також їм всім повернемо виплати. Усе відбувається автоматично», — запевнила Верещук.

Річ у тому, що виплати скасовують переселенцям, які перебувають за кордоном понад 30 днів — таке рішення було ухвалено цього літа. Втім, повертати вже отримані кошти їм не доведеться. «Ті, хто виїхали за кордон, вони виїхали як внутрішньо переміщені особи до набуття чинності постанови. До цього вони не вважалися такими, що помилково отримують виплати ВПО. Людина мала право оформити ВПО, а потім, з часом, виїхати за кордон. Тільки після набуття чинності постанови буде „відключення“. Тому нічого повертати не треба», — наголосила Верещук.

Також міністерка розповіла про планипідвищити розмір допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яка зараз становить 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.

«Наприклад, людям з інвалідністю, малозабезпеченим. Саме тому й оптимізується цей процес виплат на предмет того, якщо в людини 50 тисяч заробітна плата й більше, якщо людина може собі дозволити купити нову автівку, то 2000 гривень від держави їй не так треба, як багатодітній сім’ї, мамі одинокій з дитиною. Ті, хто цього потребують, мають отримувати більше, бо все-таки 2000 гривень — це дуже мало. І завдяки оптимізації ми хочемо зробити збільшення виплат», — зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що днями Кабмін визначив механізм утворення й обліку місць тимчасового проживання внутрішніх переселенців, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО.

Фото Pixabay

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