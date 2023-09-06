«Вкрала квіти з могили бійця для невістки»: подробиці вироку на Рівненщині

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами військовослужбовців. А Радивилівський районний суд засудив місцеву жительку, яка з могили воїна ЗСУ вкрала квіти. Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі. За матеріалами справи, обвинувачувана мешкає в одному із сіл, не працює та має двох неповнолітніх дітей на утриманні.

10 квітня цього року, перебуваючи на цвинтарі села Козин Дубенського району, проходячи повз могилу військовослужбовця, догляд за якою здійснює, побачила живі квіти. Жінка підійшла до неї та взяла 20 троянд. Як саме правоохоронцям вдалось зловити її, у справі не вказано.

Дії особи були кваліфіковані як незаконне заволодіння предметами, що знаходяться на могилі. В судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю, щиро розкаявся, просила суворо не карати. Пояснила, що прийшла на кладовище на могилу свого свекра, побачила красиві троянди та вирішила подарувати їх невістці на день народження. В судове засідання потерпіла не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Відомо, що жінка не судима, але перебуває на обліку лікаря-психіатра з 1998 року, за місцем проживання характеризується посередньо.

Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, в момент інкримінованого їй діяння вона розуміла свої дії, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

В результаті суд призначив жінці покарання у виді одного року позбавлення волі, й разом із тим звільнив від нього з іспитовим строком один рік. Жінка має періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Речові докази — 14 троянд — суд зобов’язав залишити власнику… Ймовірно, що вже у вигляді гербарію.

Раніше повідомлялося, що підлітки познущалися над могилою загиблого бійця ЗСУ заради відео в інтернеті.

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