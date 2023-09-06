Без сюрпризів: Умеров став новим міністром оборони України

В Україні тривають кадрові зміни — замість Олексія Резнікова міністром оборони став Рустем Умеров.

Його кандидатуру підтримав парламент — за призначення проголосувало 338 народних депутатів України.

Рустем Умеров народився 1982 року в місті Булунгур, Самаркандській області Узбецької РСР, у сім'ї вихідців із міста Алушта. Його рідні були депортовані з Криму до Центральної Азії 1944 року і лише через 50 років змогли повернутися на півострів.

У 2014 році Умеров став куратором від Меджлісу з питань обміну політичних ув'язнених із Криму, а у 2019 році пройшов до парламенту з партією «Голос», став секретарем комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

У 2020 році він увійшов до складу робочої групи РНБО з розробки стратегії деокупації Криму, став співголовою ініціативи «Кримська платформа», а після широкомасштабного вторгнення росії в Україну був у складі української делегації на кількох етапах переговорів з рф, брав участь у переговорах щодо обміну полоненими. а також з Чорноморської зернової ініціативи.

З вересня 2022 року — голова Фонду державного майна України, а з 6 вересня 2023 року — перший український міністр з числа мусульман та кримських татар.

Нагадаємо, що нещодавно народний депутат України Ярослав Железняк розповідав про можливі кадрові ротації. За його словами, керівником Фонду держмайна, який раніше очолював Умеров, може стати Ольга Піщанська, яка пішла з АМКУ. А Антимонопольний комітет, за його словами, може очолити Павло Кириленко, який керував Донецькою ОДА.

Фото з Вікіпедії

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