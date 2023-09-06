Військовий облік для жінок з 1 жовтня: у Раді зробили важливу заяву

В Україні, де деякі жінки мають стати на військовий облік з 1 жовтня, парламент не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік. Про це повідомив член Комітету нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, інформує Telegram-канал Верховної Ради України.

Так, минулого року Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, відповідно до якого жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. З 1 жовтня такі жінки мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

Як пояснив Веніславський, якщо стан здоров’я дозволяє представницям таких спеціальностей бути на військовій службі, то вони отримають статус військовозобов’язаних і будуть на військовому обліку.

«Ухваленим законом фактично було надано рік на розробку відповідних підзаконних нормативно-правових актів. За цей час Кабмін підготував постанову, а Міноборони — наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей із 1 жовтня цього року», — зазначив політик.

Як писали «ФАКТИ», закон про добровільну постановку жінок на військовий облік народні депутати схвалили у жовтні 2022 року.

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