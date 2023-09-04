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Суспільство та люди

Українкам нагадали про постановку на військовий облік з 1 жовтня: хто з жінок зобов'язаний з'явитися до військкомату

16:25 4 вересня 2023
Військовий медик

З 1 жовтня 2023 року обов'язковому військовому обліку в Україні підлягатимуть жінки з певними спеціальностями. Мова йде про лікарів, медсестер та фармацевтів віком до 60 років, які можуть бути мобілізовані за станом здоров'я. Про це нагадує Соцпортал.

Проте ті громадянки України, які мають професії, суміжні з військовими, поки що зможуть стати на облік у військкоматах лише за власним бажанням.

Стати на військовий облік можна, подавши до територіального центру комплектування (ТЦК) паспорт, диплом про медосвіту та довідку з місця роботи.

Випускниці медичних і фармацевтичних закладів мають один місяць після завершення навчання, щоб стати на облік. При перевищенні цього терміну на них чекає штраф від 850 до 1700 грн.

Крім того, роботодавці не мають права працевлаштовувати військовозобов'язаних, які не перебувають на військовому обліку. Однак жінки, які здобули освіту за медичним або фармацевтичним фахом і не перебували на військовому обліку до затвердження зазначеного Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що закон про добровільну постановку жінок на військовий облік народні депутати схвалили у жовтні 2022 року.

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