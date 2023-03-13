Призов медиків: у Міноборони пояснили, коли мобілізують жінок

Українки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов’язковій мобілізації до 2026 року — зміни стосуються тільки системи постановки на облік.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність — єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії — лише в добровільному порядку», — сказала вона.

З її слів, зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного вторгнення рф до України.

«Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку», — додала Маляр.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року в Україні запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію. У липні Генеральний штаб заявляв, що жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. А 7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. Відповідні зміни вніс до своїх рішень і Кабінет Міністрів.

Фото Офісу президента

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