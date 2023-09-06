У Кропивницькому зі стріляниною затримували п'яного водія, який погрожував підірвати гранату на АЗС у середмісті (відео)

У Кропивницькому, де днями трагічно загинуло подружжя, завдяки точним діям патрульних поліцейських вдалося запобігти людським жертвам. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

«Нетверезий чоловік у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося потім, лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну. Громадяни викликали поліцію. Коли чоловік побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. І, як наслідок, не нашкодив життю та здоров’ю людей. Це затримання — яскравий приклад того, чому для захисту законослухняних громадян та забезпеченню безпечного середовища поліцейські повинні мати при собі та без остраху доцільно використовувати табельну вогнепальну зброю. І це питання не може бути дискусійним», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Харкові п'яний військовий з громадянством росії відкрив вогонь по поліцейських.

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