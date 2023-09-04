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Події

Молоде подружжя трагічно загинуло у Кропивницькому, рятуючи собаку (фото)

10:57 4 вересня 2023
люди

У Кропивницькому загинули молоді чоловік і жінка. Подружжя загинуло, рятуючи собаку.

Про трагедію повідомляє місцеве видання з посиланням на обласну полiцiю.

Друзi загиблих Юлiї та Валерiя Чумаків у соцмережi пишуть, що собака впала у вигрiбну яму в їхньому дворі.

Жінка намагалася врятувати пса, але їй стало зле вiд випарiв. Чоловiк кинувся до неї, але теж загинув.

У подружжя залишився син.

На сторінці Юлії Чумак друзі залишають співчуття сину та рідним загиблих.

Нагадаємо, у серпні під Кропивницьким загинув відомий волонтер.

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