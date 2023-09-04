Молоде подружжя трагічно загинуло у Кропивницькому, рятуючи собаку (фото)
У Кропивницькому загинули молоді чоловік і жінка. Подружжя загинуло, рятуючи собаку.
Про трагедію повідомляє місцеве видання з посиланням на обласну полiцiю.
Друзi загиблих Юлiї та Валерiя Чумаків у соцмережi пишуть, що собака впала у вигрiбну яму в їхньому дворі.
Жінка намагалася врятувати пса, але їй стало зле вiд випарiв. Чоловiк кинувся до неї, але теж загинув.
У подружжя залишився син.
На сторінці Юлії Чумак друзі залишають співчуття сину та рідним загиблих.
Нагадаємо, у серпні під Кропивницьким загинув відомий волонтер.220