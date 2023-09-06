Легенда «Динамо» Гармаш підписав контракт із європейським клубом (фото, відео)

33-річний експівзахисник збірної України Денис Гармаш, який разом із «Динамо» посів четверте місце за підсумками минулого сезону української прем'єр-ліги, працевлаштувався в новому клубі.

Футболіст отримав статус вільного агента в київському клубі, у складі якого провів (із невеликою перервою) 16 років, та підписав контракт із хорватським «Осієком». При цьому гравцю довелося зіткнутися з певними труднощами під час виїзду з України за кордон, через що його перехід було відкладено на кілька днів.

Dobro došao u Osijek! pic.twitter.com/EATfXRrgvp - NK Osijek (@nkosijek) September 6, 2023

«Я знаю, що „Осієк“ — добре організований клуб із чудовою інфраструктурою, — поділився своїми емоціями Гармаш після підписання однорічного контракту з опцією продовження ще на один рік. — Я побачив, що у нього численна армія пристрасних уболівальників, атмосфера останніх домашніх ігор була справді вражаючою, і це мене привабило. Я хочу максимально зосередитися на тренуваннях, на тому, щоб познайомитися зі своїми партнерами по команді та разом із ними досягти максимально можливого результату в Осієку. У київському „Динамо“ я грав із Домагоєм Відою, який часто розповідав, яка прекрасна у нього країна та клуб, у якому він виріс. Позиція в команді? Я — атакуючий півзахисник, який може грати як трішки у відтяжці, так і ближче до лінії атаки».

«Ми щасливі та задоволені, що нам вдалося привезти гравця рівня Дениса, — наводить слова спортивного директора „Осієка“ Івіци Кулешевича офіційний сайт клубу. — Йдеться про легенду київського „Динамо“, гравця з багатим досвідом, який у своїй кар'єрі провів важливі матчі та завоював трофеї. Ми впевнені, що він покращить нашу гру та ще більше посилить якість команди, а також стане посиленням на полі та за його межами».

Додамо, що Гармаш за час виступів у «Динамо» зіграв 361 матч у всіх турнірах та забив 54 голи. Разом із «біло-синіми» півзахисник завоював 11 трофеїв, тричі ставши чемпіоном України, а також здобувши чотири національні Кубки та стільки ж Суперкубків країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан «Динамо» Сергій Сидорчук перейшов у стан середняка європейського чемпіонату.

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