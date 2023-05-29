«Динамо» розгромило «Верес», але повторило свій найгірший сезон у чемпіонатах України: відеоогляди матчів УПЛ

У понеділок, 29 травня, шістьма поєдинками фінішувала програма 29-го туру чемпіонату України з футболу, який напередодні достроково виграв донецький «Шахтар».

Що відомо перед останнім туром? Трійку призерів за підсумками сезону сформували «Шахтар», «Дніпро-1» та «Зоря». При цьому луганці ще мають шанс обійти команду Олександра Кучера і з другого місця пробитися до кваліфікації Ліги чемпіонів. До речі, найкращого бомбардира «Зорі» Назарія Русіна довикликали до збірної України на матчі проти Німеччини (13 червня), Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня) після того, як стало відомо, що форвард бельгійського «Брюгге» Роман Яремчук не зможе допомогти «жовто-синім» через проблеми зі здоров'ям.

16-разовий чемпіон країни «Динамо», повторивши свій найгірший результат зразка 2014 року (четверте місце), вперше за дев'ять років залишилося без медалей та стартує у третьому відбірному раунді Ліги конференцій. На останню путівку до єврокубків ще претендують «Олександрія», «Ворскла» та «Кривбас».

Слідом за «Львовом» з прем'єр-ліги вилетів «Металіст». А ось «Верес», «Рух», «Інгулець», «Минай», «Металіст 1925», «Чорноморець» та «Колос» в останньому турі вирішать, хто з них фінішує на 13-му та 14-му місцях і складе компанію ЛНЗ (Черкаси) та запорізькому «Металургу» у перехідних матчах за право зіграти наступного сезону в УПЛ (нагадаємо, що житомирське «Полісся» та столична «Оболонь» вийшли у прем'єр-лігу безпосередньо).

Чемпіонат України. 29-й тур

29 травня (понеділок)

«Динамо» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 3:0 (Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3). На 87-й хвилині Шестаков («Верес») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 4:0.

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Андрієвський (Шапаренко, 77), Сидорчук, Беніто (Тимчик, 49), Буяльський (Царенко, 77), Кабаєв (Волошин, 65), Рамірес (Гармаш, 65).

«Ворскла» (Полтава) — «Колос» (Ковалівка) — 2:0 (Феліпе, 75, Скляр, 87). Юніорські склади — 1:1.

«Металіст» (Харків) — «Минай» — 1:2 (Демченко, 36 — Вишневський, 61, Паламар, 75, з пенальті). Юніорські склади — 4:0.

«Львів» — «Інгулець» (Петрове) — 0:2 (Ковальов, 52, з пенальті, Сітало, 71). Юніорські склади — 0:0.

«Чорноморець» (Одеса) — «Рух» (Львів) — 1:3 (Паньків, 45+2, у свої ворота — Соломон-Отабор, 18, Климчук, 30, 64). Юніорські склади — 0:2.

«Металіст 1925» (Харків) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:2 (Задерака, 46, Кораблін, 90+4).Юніорські склади — 1:0.

28 травня (неділя)

«Шахтар» (Донецьк) — «Дніпро-1» — 3:0 (Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59). На 90+3-й хвилині вилучені Пеглоу, Федорів, Матарріта, Гуцуляк (усі — «Дніпро-1»), Назарина, Трубін (обидва — «Шахтар»). Юніорські склади — 3:2.

«Олександрія» — «Зоря» (Луганськ) — 0:2 (Русин, 9, Булеца, 24). Юніорські склади — 2:0.

Становище команд після 29 турів:

1. «Шахтар» — 72 очки;

2. «Дніпро-1» — 64;

3. «Зоря» — 64;

4. «Динамо» — 59;

5. «Олександрія» — 43;

6. «Ворскла» — 42;

7. «Кривбас» — 41;

8. «Минай» — 33;

9. «Колос» — 33;

10. «Чорноморець» — 32;

11. «Металіст 1925» — 31;

12. «Інгулець» — 31;

13. «Рух» — 31;

14. «Верес» — 28;

15. «Металіст» — 22;

16. «Львів» — 13.

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 11 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Сікан («Шахтар»), Юрій Климчук («Рух»); 8 — Артем Бондаренко («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Володимир Бражко, Сергій Булеца (обидва — «Зоря»).

В останньому, 30-му, турі української прем'єр-ліги у неділю, 4 червня, зіграють (початок усіх зустрічей — о 15:00): «Ворскла» — «Шахтар», «Металіст 1925» — «Динамо», «Минай» — «Зоря», «Дніпро-1» — «Кривбас», «Металіст» — «Чорноморець», «Рух» — «Олександрія», «Верес» — «Інгулець», «Колос» — «Львів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомого українського футболіста Дмитра Каряку вбила рідкісна хвороба.

Фото ФК «Динамо»

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