Капітан «Динамо» перейшов до стану середняка європейського чемпіонату

32-річний півзахисник «Динамо» Сергій Сидорчук, який готується у складі збірної України до матчів відбору на Євро-2024 проти Англії та Італії, перейшов до складу середняка чемпіонату Бельгії — «Вестерло».

«Динамо» не заробить на цьому трансфері великих грошей, — наводить слова президента «біло-синіх» Ігоря Суркіса «ТаТоТаке». — Але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка протягом десяти років вірою та правдою служила команді й була її капітаном. Сергій заслужив право спробувати себе в європейському футболі. А ми виростили йому зміну — є молодий Бражко, досвідченіші Андрієвський та Шепелєв. Усі сторони залишаться задоволені".

Зазначимо, що Сидорчук перейшов до «Динамо» із запорізького «Металурга» взимку 2013 року. З того часу протягом десяти років Сергій провів за «біло-синіх» 327 матчів у всіх турнірах та забив 21 гол, був капітаном команди, з якою тричі став чемпіоном України, а також завоював чотири національні Кубки та стільки ж Суперкубків.

Що стосується нового клубу українського півзахисника, то «Вестерло» невдало стартував у новому сезоні, набравши лише одне очко в шести матчах, і посідає передостаннє місце в турнірній таблиці. Минулого сезону клуб із однойменного міста боровся за потрапляння до Ліги конференцій, але в підсумку програв конкурентам боротьбу за єврокубки. З досягнень «Вестерло» — лише Кубок країни, завойований далекого 2001 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфорвард «Динамо» Русин перейшов до стану шестиразового чемпіона Англії за солідну суму.

44

Читайте нас у Facebook та Instagram