Окупанти знову потужно атакували дронами Ізмаїл та Рені: є «прильоти» (фото)

Цієї ночі окупанти знов спрямували ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі Одещини. Ворог атакував дронами Кілікійській та Ізмаїльський райони.

Понад три години тривала повітряна тривога. Ворог завдавав ударів «шахедами» в кілька хвиль, приблизно до 05:30.

За інформацією Сил оборони Півдня, 17 дронів було збито силами ППО, але є і влучання. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Інформації про постраждалих немає.

Як відомо, після виходу російської федерації з «зернової угоди», терористи посилили обстріли портової інфраструктури України, при цьому страждало також і місто Одеса, де ударами ракет було зруйновано собор і пам'ятки культури у середмісті. Проте в середині серпня Україні все ж вдалося запустити альтернативний гуманітарний зерновий коридор у Чорному морі.

Протягом минулої доби ворог завдав по Україні 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили в Генштабі.

Відбулось 30 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Завдяки діям українських військових, ворог втратив:

В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації ВМС ЗСУ знищено ворожий катер типу КС-701 «Тунець». Ворог втратив 8 окупантів (6 ліквідованих та 2 поранених). Про це повідомили у ВМС ЗС України.



За даними Командування Повітряних Сил, ворог атакував ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

«Усього зафіксовано пуски 32 „шахедів“, які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Працювали винищувальна авіаціяю, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

На півдні України після прориву першої лінії оборони військ рф у Запорізькій області, у Сил оборони з'явилася можливість маневрувати технікою та військами.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Про те, що ЗСУ розширюють плацдарм в Запорізькій області, під контролем Сил оборони північ і центр Роботиного, також повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Військові експерти вважають, що підрив логістики ворога є приоритетом для ЗСУ. Такою думки дотримується ізраїльський військовий експерт Сергій Мігдал.

А британский генерал Ричард Бэрронс впевнений, що ЗСУ досягнуть вирішального перелому в рамках нинішнього контрнаступу. Але тих потужностей, що має Київ достатньо, щоб не програти, але не вистачає, щоб перемогти ворога.

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