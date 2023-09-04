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Україна

Окупанти знову потужно атакували дронами Ізмаїл та Рені: є «прильоти» (фото)

8:20 4 вересня 2023
руйнування

Цієї ночі окупанти знов спрямували ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі Одещини. Ворог атакував дронами Кілікійській та Ізмаїльський райони.

Понад три години тривала повітряна тривога. Ворог завдавав ударів «шахедами» в кілька хвиль, приблизно до 05:30.

За інформацією Сил оборони Півдня, 17 дронів було збито силами ППО, але є і влучання. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Інформації про постраждалих немає.

Як відомо, після виходу російської федерації з «зернової угоди», терористи посилили обстріли портової інфраструктури України, при цьому страждало також і місто Одеса, де ударами ракет було зруйновано собор і пам'ятки культури у середмісті. Проте в середині серпня Україні все ж вдалося запустити альтернативний гуманітарний зерновий коридор у Чорному морі.

Протягом минулої доби ворог завдав по Україні 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили в Генштабі.

Відбулось 30 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Завдяки діям українських військових, ворог втратив:

В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації ВМС ЗСУ знищено ворожий катер типу КС-701 «Тунець». Ворог втратив 8 окупантів (6 ліквідованих та 2 поранених). Про це повідомили у ВМС ЗС України.


За даними Командування Повітряних Сил, ворог атакував ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, рф).

«Усього зафіксовано пуски 32 „шахедів“, які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА», — йдеться у повідомленні.

Працювали винищувальна авіаціяю, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

На півдні України після прориву першої лінії оборони військ рф у Запорізькій області, у Сил оборони з'явилася можливість маневрувати технікою та військами.
Про це у коментарі Суспільному розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Про те, що ЗСУ розширюють плацдарм в Запорізькій області, під контролем Сил оборони північ і центр Роботиного, також повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Військові експерти вважають, що підрив логістики ворога є приоритетом для ЗСУ. Такою думки дотримується ізраїльський військовий експерт Сергій Мігдал.

А британский генерал Ричард Бэрронс впевнений, що ЗСУ досягнуть вирішального перелому в рамках нинішнього контрнаступу. Але тих потужностей, що має Київ достатньо, щоб не програти, але не вистачає, щоб перемогти ворога.

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