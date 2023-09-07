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Міноборони хоче створити електронний реєстр призовників: що саме планує Умєров

9:32 7 вересня 2023
цифровізація

Міністерство оборони України планує вже найближчим часом перейти до ефективної трансформації системи призову, а саме запровадити електронний обіг документів.

Буде введено електронний військовий квиток, запущено єдиний реєстр призовників. Всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК) планується цифровізувати.

Про це заявив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров, передає «Інтерфакс- Україна».

«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital», — сказав він у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

За словами міністра, цифровізація діяльності військово-лікарських комісій унеможливить будь-які корупційні ризики.

«Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових», — сказав він.

Також під час виступу Рустем Умєров заявив, що Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

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