ЗСУ звільнили кілька населених пунктів під Балаклією і продовжують контрнаступ, — ISW

В Інституті вивчення війни (ISW), де раніше зазначали, що контрнаступальні дії українських військ завадили планам рашистів провести так звані «референдуми» на окупованих територіях, повідомляють, що напередодні ЗСУ провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії, яка, ймовірно, відкинула російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклія.

Аналітики не виключають, що українські підрозділи захопили Вербівку, що знаходиться менш ніж за три кілометри на північний захід від Балаклії. Противник, намагаючись перешкодити просуванню ЗСУ, зруйнував кілька мостів на східних околицях Балаклії.

«Російські сили, ймовірно, більше не зберігають свої колишні позиції в Байраку та Новій Гусарівці (на південь від Балаклії на правому березі річки Сіверський Донець)», — стверджують аналітики і додають, що атака ЗСУ стала наслідком передислокації частини підрозділів противника з харківського на південний напрямок з метою запобігання українському контрнаступу в Херсонській області.

Фото ISW

Раніше повідомлялося, що у районі Балаклії було знищено великий арсенал окупантів.

Водночас у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок середи, 7 вересня, нічого не йдеться про просування ЗСУ на Харківщині.

«Підрозділи сил оборони утримують займані позиції і не дають ворогові просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне» , — йдеться у повідомленні.

Минулої доби українська авіація знищила склад боєприпасів, завдала поразки майже 40 опорним пунктам і місцям скупчення живої сили і техніки противника. Підрозділи ППО на різних напрямках знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52, БпЛА та п'ять крилатих ракет типу «Х-101».

Ракетні війська та артилерія завдали ударів по 7 пунктах управління та 13 об'єктах зосередження живої сили противника. У зону поразки потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонні переправи, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів різного рівня.

«Приватні військові компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків тяжко пораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються», — додали в Генштабі.

Раніше у Генштабі наголошували, що підрозділи приватних військових компаній росії змушені поповнюватися за рахунок ув'язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Фото Генштабу ЗСУ

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