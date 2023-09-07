Врахуйте кілька простих правил: найкращі осінні та зимові куртки для кожного типу фігури

Якщо ви замислитесь над тим, який одяг ви найчастіше носите восени та взимку, то одразу ж уявите собі куртку. Італійський викладач Школи моди Антонелла Петрекка розповіла про те, як правильно вибрати куртку для жінок і який варіант буде найкращим для вашої фігури. Крім того, перш ніж купувати на розпродажах одяг, запитайте себе: з чим та куди я це буду носити.

При фігурі типу «яблуко» основне завдання — візуально зменшити живіт, тому всі короткі об'ємні зимові куртки не розглядаються. Ідеальним варіантом буде довга зимова куртка (тонкої або середньої товщини) до коліна або однобортне пальто довжини міді або максі. Куртку слід вибирати з гладкою фактурою, без яскраво виступаючих горизонтальних стьобаних елементів (ці елементи візуально додають об'єму тілу) або з діагональними стьобаними смугами, які візуально зроблять фігуру стрункішою. Колір краще темний, а сама куртка на блискавці.

Якщо ваша фігура нагадує «пісочний годинник», то підходять всі види зимових курток — укорочені об'ємні зимові куртки або довгі куртки. Фігуру найкраще підкреслить довгий пуховик на поясі або з гумкою на талії або приталена куртка. Можна вибрати куртки з хутром або капюшоном.

Прямокутна фігура? Не проблема. Тут чудово виглядатиме коротка куртка-бомбер. Вона додасть фігурі округлості. Також обирайте довгу зимову куртку з розкльошеним низом від талії або куртку А-силуету. Теплі куртки можна вибрати з хутряним коміром або капюшоном.

При фігурі типу «груша» варто обрати укорочену зимову куртку-бомбер, яка додасть об'єму у верхній частині і збалансує фігуру. Другий варіант — вибрати звичайну коротку куртку з об'ємним хутряним коміром. З довгих варіантів можна обрати куртку з розкльошеним низом від талії або зимову куртку А-силуету.

Фігура наче «перевернутий трикутник»? Обирайте піджак або довгий жакет А-силуету, він візуально додасть об'єму на рівні стегон і врівноважить широкі плечі. Всі куртки повинні бути без хутряного коміра і без каптура.

Овальний тип фігури: варто обирати не куртку, а пальто, адже воно має більш тонку текстуру і не додасть об'єму фігурі. Пальто-кокон — найкращий верхній одяг для осені та зими. Пальто варто обирати без хутряного коміра і капюшона — чим менше на вас буде драпіровок і зайвих елементів, тим стрункішою ви будете здаватися.

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