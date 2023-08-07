«Перш ніж купувати на розпродажах одяг, запитайте себе: з чим та куди я це буду носити», — стилістка Алла Шевчук

Час літніх розпродажів у апогеї. А це значить, що можна з великими знижками придбати одяг, аксесуари та взуття своєї мрії. Проте трапляється, що, завітавши до магазину, через привабливі ціни людина купує чимало непотрібного. І у результаті не економить, а, навпаки, витрачає гроші на те, що, можливо, ніколи й не одягне.

Які ж речі варті уваги? А які — ні? Як уникнути типових помилок у придбанні одягу, взуття та аксесуарів?

Про це у інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла стилістка-іміджмейкерка Алла Шевчук.

«Не витрачайте марно гроші на замалі речі в надії схуднути до наступного сезону»

- Стиліст — іміджмейкер допомагає людям виглядати так, щоб вони подобалися собі та оточуючим, були впевненими у собі та щасливими, — говорить Алла Шевчук. - Вдало підібраний стиль вкрай важливий, він омолоджує, підвищує самооцінку та відкриває нові можливості. Щодо розпродажів, це дуже актуальна тема, адже чимало жінок прагнуть на собі економити, що призводить до формування неактуального та неносибельного гардеробу.

— Які ж речі варто купувати на сейлах, а які — ні?

— Почну з того, що не варте уваги. Не раджу купувати на розпродажах ультрамодні речі, адже наступного сезону ці тренди вже можуть бути неактуальними. Не витрачайте марно гроші на замалі речі в надії схуднути до наступного сезону. А от до чого варто придивитись на розпродажах, то це до базових речей: костюмів, жакетів, сорочок, футболок, джинсів.

Віддавайте перевагу речам класичного крою, без зайвих деталей та декору. Обирайте речі завжди актуальних синього, сірого, бежевого, білого, чорного кольорів, які впишуться в будь-який гардероб. Це загальні рекомендації.

А от щодо саме літніх розпродажів, які тривають зараз, раджу придивитись до таких речей: суконь з прошви, а також пляжних вільного крою без зайвих деталей. Вони можуть бути і яскравих кольорів, що завжди актуально влітку, особливо на відпочинку. Хороший вибір також -- сукні в білизняному стилі та сукні-сорочки. Їх можна легко стилізувати в луки в будь-яку пору року. Варті уваги білі штани — палаццо, бо це вже класика. Поза часом вироби з льону: плаття, сорочки, шорти, бермуди, штани, піджаки… При виборі сукні особливу увагу звертайте на те, чи підходить фасон вашій фігурі та чи пасує колір вашій зовнішності.

«Дітям варто давати свободу вибору одягу, а не нав’язувати свою думку»

— Часом трапляється, що бачиш річ надзвичайно гарного кольору, і хоча вона не твого розміру та фасону, думаєш: можливо, варто купити її заради самої тканини і потім або перешити, або зробити гарну хустку чи шарфик. Як радите вчинити?

— Я не прихильниця того, щоб купувати річ лише заради тканини. Ринок одягу переповнений, і завжди можна знайти те, що вам потрібно. А якщо ви самі не шиєте, варто знати, що перешивати одяг беруться не всі швачки. Отож, не виключено, що витратите купу грошей, а результат може і не порадувати.

- Чи варто купувати речі, що подобаються, при наявності невеликого дефекту?

— Такі речі можна купувати, якщо дефект не псує зовнішній вигляд виробу, тобто якщо він, скажімо, на підкладці. Не проблема й, якщо відірвався поділ, підшити який неважко. А от невірний крій виробу виправити складно. Це ж стосується плям невідомого походження та дірок.

Обираючи річ у період розпродажів, поставте собі запитання, чи купили б ви її без знижки

— А які аксесуари (платки, шарфи, сумки, біжутерія) на розпродажах варті уваги?

- Ті, що вам личать та які доречні у вашому стилі та гардеробі. Саме завдяки аксесуарам жінка може урізноманітнити свої луки. Проте невірно підібрані можуть зіпсувати весь образ. Сумочку обирайте в залежності від вашої статури. Мініатюрним жінкам личать маленькі сумочки. На розпродажі раджу придивитись до шкіряних ременів класичних моделей.

- Чи є у вас особисті лайфхаки, які використовуєте, відправляючись на шопінг у період розпродажів?

- Перш ніж купувати одяг, запитайте себе: з чим та куди я це буду носити? Також варто відповісти собі на запитання: чи купили б ви цю річ, якби не було знижки? Якщо ні, проходьте повз цієї речі — вона не варта вашої уваги.

— Що можете порадити щодо взуття?

— Віддайте перевагу класичним моделям. Варте уваги тільки взуття гарної якості та лише те, що пасуватиме під одяг у вашому гардеробі.

Варте уваги тільки взуття гарної якості та лише те, що пасуватиме під одяг у вашому гардеробі

— Які особливості придбання на розпродажах одягу для чоловіків?

— Чоловіча мода менш швидкоплинна, а тому майже немає ризику, що придбана річ буде неактуальна в наступному сезоні.

— Особлива тема — придбання на сейлах речей для дітей. Часом за рік дитина неочікувано виростає так, що річ, придбана минулого року, стає неактуальною.

— Батьки часто купують одяг дітям на виріст. Якщо діти маленькі та ростуть досить прогнозовано, можна й ризикнути. А от з підлітками вже складніше. По-перше, вони ростуть по-різному, і за рік дитина може вирости не на один розмір. А по-друге, сучасні діти дуже вимогливі до свого одягу, вони знаються на модних трендах. Краще давати дітям свободу вибору одягу, а не нав’язувати свою думку. Особливо це стосується підлітків, в цьому віці вони пробують різні варіанти, шукають себе. Не заважайте їм. Так ви виховаєте особистість, яка буде знати, чого хоче в житті.

«Щодо акцій, навряд чи вам знадобляться три однакові чи дуже схожі сорочки або сукні»

— Чи варто, на вашу думку, брати участь у акціях типу «три речі за ціною двох»?

- Все залежить від того, які саме речі пропонуються. Якщо це білизна, базові футболки, шкарпетки, то чому б і ні. Проте навряд чи вам знадобляться три однакові чи дуже схожі сорочки чи сукні.

— Які хитрощі використовують магазини на сейлах та як не потрапити на гачок?

- На розпродажах можуть пропонуватися речі, які залишились в магазині ще з минулих сезонів. Будьте пильними та купуйте тільки те, що вам дійсно потрібно. Знаєте, які основні помилки допускають люди на шопінгу, і особливо на розпродажах?

Перш за все, купують речі, які не підходять типу фігури, або не свого розміру. Часто обирають колір, який не личить, роблять емоційні покупки без урахування стилю та наявного гардеробу. Щоб уникнути цих помилок, потрібно знати, що пасує саме вам та чого не вистачає для створення гармонійних луків. Для цього найкраще заздалегідь скласти список необхідних вам речей, щоб не купувати зайвого.

— Як вважаєте, чи варто на розпродажах купувати речі у подарунок?

— Якщо людина вам дуже близька і ви впевнені, що ваш вибір буде їй до вподоби, тоді сміливо купуйте. Якщо ні, то краще від придбання акційної речі утриматись. Зважайте на стиль та вподобання людини, якій хочете зробити приємне.

— Яке ваше професійне кредо?



- Я щиро вірю в те, що зовнішній вигляд дуже важливий. Імідж людини — це те, яке враження вона створює про себе на інших людей. Він — важливий інструмент, що допомагає нам досягти у житті поставлених цілей. Правильно підібраний стиль одягу підвищує самооцінку, а це дуже важливо. Тому я дуже люблю свою професію. Вона дозволяє мені допомагати людям змінюватися на краще.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з модельєркою Наталією Синицькою: «Довга спідниця може візуально вас зменшити на кілька розмірів».

Фото з альбому Алли Шевчук

95

Читайте нас у Facebook та Instagram