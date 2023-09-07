Зеленський представив військовим нового міністра оборони, а Умєров назвав свої п’ять пріоритетів на новій посаді

Президент України Володимир Зеленський представив військовим нового міністра оборони України — кандидатуру Рустема Умєрова напередодні підтримала Верховна Рада.

«Потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони. Це міністерство, яке відповідає за координацію всього сектору оборони. Український воїн — це ключовий пріоритет сил оборони. Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів. Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди — це не витратний матеріал. Їхній час та сили — це цінність держави», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що наразі Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні і що все, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на державу загалом і на безпеку партнерів.

«Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього, від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів. А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України. Упевнений, що Рустем Умєров здатен це забезпечити», — додав президент.

Умєров та Залужний

Новий очільник оборонної офіції назвав п’ять пріоритетів у роботі Міністерства:

Військовоцентричність. Військовий — найвища цінність.

Формування суб’єктності міністерства.

Посилення та розширення міжнародної коаліції: нові коаліції, нові союзники, розширення географії.

Нульова толерантність до корупції та діджиталізація.

Розвиток українського ВПК.

«Наш план — перемога! Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше. Слава Україні!» — додав він.

Раніше Рустем Умєров працював головою Фонду держмайна. Олексій Резніков, якого він замінив на посаді міністра оборони, за деякими версіями, може очолити українське диппридставництво у Великобританії.

Фото зі сторінки Рустема Умєрова

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