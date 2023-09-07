«Ніколи не переставала носити джинси»: Шер про секрети краси та молодості

Легендарна співачка Шер, яка виступила на захист України та назвала путіна деспотом, виглядає свіжою і нестаріючою навіть у свої майже 80 років. Вона вкотре відповіла на запитання, як їй це вдаєтьтся, та дала кілька порад.

Зірка зізналася, що ледь сама вірить, що їй скоро виповниться 80. Не можуть повірити і її шанувальники, враховуючи той факт, що вона майже не змінилася за останні десятиліття. В ефірі телепрограми «Good Morning Britain» 77-річна співачка та акторка розкрила секрет свого молодого вигляду. Вона «ніколи не стриглася коротко і ніколи не переставала носити джинси». Крім того, вона згадала про хороші гени у своїй родині.

На думку Шер, певну роль відіграє і внутрішній настрій.

«Я не знаю, чи можна помолодшати, якщо відчувати себе старим. Я не впевнена», — каже вона. Співачка намагається йти в ногу з сучасними тенденціями й має багато молодих друзів. Але вона свідомо не намагається відчувати себе молодою: «Я така, яка є, що б це не означало».

В Instagram 77-річна співачка ділиться з більш ніж 2,6 мільйона підписників своїм повсякденним життям, а також останніми проєктами. Час від часу вона також публікує ретроспективи, які показують її в молоді роки. Втім, великої різниці між ними й теперышньою Шер немає.

Ще на початку 2022 року Шер заявила виданню People, що ніколи не з'явиться на публіці з сивим волоссям. На публіці співачка і так зазвичай носить перуки, але її справжнє волосся також не повинно бути сивим. Ще один секрет молодого вигляду Шер — це, звичайно ж, косметична хірургія. Співачка, яка нещодавно розійшлась зі своїм 40-річним бойфрендом, ніколи не приховувала цього. Але справа ще й у внутрішньому настрої.

До речі, фото юної Шер збереглося в архіві американської поліції, коли 14-річну майбутню зірку було заарештовано за спробу викрадення автомобіля.

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