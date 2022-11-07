«Вік не став на заваді»: новий бойфренд Шер молодший на 40 років

Здається, Шер, яка публічно підтримує Україну, знову в надійних руках, пише Mail Online (Daily Mail). На фотографіях співачка зображена зі значно молодшим музичним менеджером Олександром Едвардсом. Їй 76 років, йому 36, і вони зустрілися в популярному ресторані для знаменитостей «Craig's» у Західному Голлівуді, щоб повечеряти з репером Tyga. Коли Шер приїхала, Едвардс, як кажуть, забрав її з машини і супроводжував до ресторану. На знімках пара йде прямо на камери, тримаючись за руки — судячи з усього, вони не приховують своїх стосунків. На інших фотографіях Едвардс з любов'ю цілує руку Шер, коли вони сидять в автомобілі.

Незвичайна пара після вечері вирушила до іншого бару. Там же 76-річна жінка та її бойфренд, молодший за неї на 40 років, з'явилися перед папараці, тримаючись за руки.

Олександр Едвардс не чужий для таблоїдів, у 2018 році він зустрічався з моделлю Ембер Роуз. У них є трирічний син. Відносини закінчилися в 2021 році після того, як Едвардс нібито зраджував Роуз щонайменше з дванадцятьма жінками.

«Я втомилася від того, що мене обманюють і соромлять за лаштунками», — написала тоді Роуз у своїй історії в Instagram.

Нагадаємо про те, що Анджеліна Джолі, яка побувала у Львові, показала уламок бомби, яким гралась дівчинка з Краматорська.

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