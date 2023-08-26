Він крутіший за всіх: тюремні фото американських знаменитостей — від Елвіса Преслі та Френка Сінатри до Дональда Трампа

Дональд Трамп увійшов до історії як перший колишній президент США, якому довелося позувати для фотографії під час арешту. В Америці такі знімки називають mugshot. Їх роблять або у поліцейській дільниці, або у слідчому ізоляторі. Це офіційний портрет людини, якій висунуто звинувачення у скоєнні кримінального злочину. Зазвичай обвинувачений тримає в руках табличку з номером, який йому надається для занесення до бази даних правоохоронних та судових органів.

У 77-річного Трампа зняли, як ведеться, відбитки пальців і зробили mugshot в окружній в'язниці Фултон, штат Джорджія. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 45-й президент США провів там 20 хвилин, після чого його відпустили під заставу у розмірі 200 тисяч доларів.

Фото Трампа відразу облетіло весь світ. І багато хто дійшов висновку, що його mugshot набагато крутіше подібних портретів всіх інших американських знаменитостей, яким колись доводилося проходити через таку ж процедуру.

Дональда Трампа сфотографували у окружній в'язниці Фултон, штат Джорджія

Вираз обличчя Трампа, його погляд дуже промовистий. Втім, судіть самі. «ФАКТИ» підготували невелику добірку інших відомих mugshot.

Френк Сінатра, 1938 рік

Френк Сінатра

Тоді 23-річний Сінатра ще не був кумиром мільйонів. Його заарештували за «зваблення». Так у ті часи в США називалися надто наполегливі дії чоловіка по відношенню до жінки з гарною репутацією з метою схилити її до сексу. Чоловік не обов'язково мав застосувати силу. Достатньо було дати обіцянку одружитися, а потім її не виконати.

У результаті звинувачення проти Френка було знято, коли з'ясувалося, що «самотня жінка», яка заявила на нього, насправді була одружена. У в'язниці Сінатра провів кілька годин.

Шер, 1959 рік

Шер

У майбутньої знаменитої співачки та актриси проблеми із законом виникли, коли їй було лише близько 14 років. Вона мала необережність приїхати на машині подруги в кінотеатр просто неба в Лос-Анджелесі. Її вистежила поліція та заарештувала. Шер тоді інкримінували не лише керування автомобілем без прав, а й спробу викрадення. Справа в тому, що подруга попросила її почекати у машині, а сама кудись пішла. Шер набридло сидіти одній, і вона поїхала в кіно. Дівчинку тримали у поліцейській дільниці, куди близько 4 години ранку приїхала її мати. Вона забрала Шер, вибачаючись. Найбільше майбутній зірці не сподобалося те, що її знімок вийшов невдалим.

Мік Джаггер, 1967 рік

Мік Джаггер

Лідер рок-гурту Rolling Stones на початку кар'єри кілька разів порушував закон. Самим сумно відомим випадком став арешт наркоторговців у Редлендсі у 1967 році. Загін поліції з 18 офіцерів увірвався до будинку гітариста Кіта Річардса у Західному Суссексі. Усередині знаходилися сам Річардс, Джаггер та співачка Маріанна Фейтфул. Тріо було під кайфом. Мік та Кіт захоплювалися тоді ЛСД.

У Джаггера виявили чотири таблетки амфетаміну і засудили до штрафу 200 фунтів стерлінгів і трьох місяців тюремного ув'язнення. Фото було зроблено у в'язниці Брікстон. Мік виграв апеляцію та був звільнений умовно.

Джимі Хендрікс, 1969 рік

Джимі Хендрікс

Легендарного рок-музиканта Джимі Хендрікса заарештували в міжнародному аеропорту Торонто за зберігання наркотиків. Він прилетів туди з членами свого гурту, щоб дати ввечері концерт у Maple Leaf Gardens. Однак одразу після посадки у його сумці виявили героїн та залишки гашишу.

Хендрікса затримали на чотири години. Потім за нього внесли 10 тисяч доларів застави. Увечері він під охороною поліції прибув на концерт, де на нього з нетерпінням чекали 10 тисяч фанів. Суд над музикантом тривав три дні. Гітариста виправдали. Через 10 місяців Хендрікс помер від передозування у Лондоні.

Елвіс Преслі, 1970 рік

Елвіс Преслі

Насправді короля рок-н-ролу ніхто не заарештовував. Знімок було зроблено у поліцейській дільниці Денвера, штат Колорадо. Преслі запросили туди, щоби вручити почесний поліцейський значок. Несподівано у начальника денверської поліції народилася ідея зробити mugshot. Елвіс був у захваті. Він також зробив ще й фото із доньками начальника поліції на згадку.

Джейн Фонда, 1970 рік

Джейн Фонда

Кінозірка Джейн Фонда була заарештована за сфабрикованим звинуваченням у зберіганні наркотиків у Клівленді. Їй тоді було 32 роки. Акторка активно виступала проти війни у В'єтнамі.

В аеропорту Клівленда митники, оглядаючи її багаж, звернули увагу на невідомі пігулки у коробочках без фабричного маркування. На коробочках були написані букви b, l та d. Джейн намагалася пояснити, що це вітаміни, які вона приймає під час їжі. А літери означають сніданок, обід та вечерю. Їй не повірили та звинуватили у зберіганні та перевезенні наркотиків.

Пізніше їй принесли вибачення і звільнили з-під арешту. Сказали, що трапилася помилка. Але Фонда досі впевнена, що заарештували її за таємним наказом ФБР за антивоєнну агітацію. Актриса стверджує, що якийсь офіцер по секрету повідомив, що арешт санкціонував особисто президент Річард Ніксон.

«Мене звільнили під заставу, і через кілька місяців, після того, як кожна таблетка була перевірена в лабораторії (на гроші платників податків!), звинувачення були зняті, а в кінці паперів було заховано кілька абзаців про те, що це вітаміни, а не ліки», — згадує Фонда.

Стів Макквін, 1972 рік

Стів Макквін

Легендарний актор Стів Макквін зумів у той момент, коли його фотографували, показати знак миру. Заарештували кінозірку на Алясці за керування автомобілем у нетверезому стані. Трапилось це в місті Анкорідж. У поліцейському звіті було сказано, що Макквін мчав вулицею на орендованому Oldsmobile Toronado. Коли поліції врешті-решт вдалося зупинити його, Стів не зміг пройти стандартний тест на тверезість. Він упав, коли йому наказали пройти білою лінією. Макквін вніс заставу і залишив Анкорідж. Щоправда, перед цим роздав кілька автографів. Суд заочно визнав його винним у необережному керуванні.

О. Джей Сімпсон, 1994 рік

О. Джей Сімпсон

У минулому знаменитий американський футболіст, а потім популярний актор О. Джей Сімпсон також увійшов в історію як головний фігурант однієї з найгучніших справ на Заході. Його звинуватили у вбивстві колишньої дружини — Ніколь Браун Сімпсон — та її друга Рональда Голдмана. Сімпсона заарештували 1994 року. Судовий процес тривав кілька років. Кожне засідання, кожен новий штрих у всіх подробицях висвітлювався у ЗМІ. У результаті О. Джея виправдали. Проте до цього дня багато хто впевнений, що саме Сімпсон убив Ніколь і Рональда.

А у в'язницю колишній спортсмен і актор все ж таки сів, але вже за інший злочин. Його визнали винним у збройному пограбуванні у Лас-Вегасі. Сімпсон стверджував, що хотів повернути вкрадені речі. У результаті потрапив за ґрати на дев'ять років. Вийшов О. Джей на волю у жовтні 2017 року.

Х'ю Ґрант, 1995 рік

Х'ю Грант

У 1995 році Х'ю Ґрант, кар'єра якого тоді лише починала набирати обертів, був заарештований у Лос-Анджелесі біля бульвару Сансет за порушення громадського порядку. Він заплатив близько 60 доларів повії Дівайн (справжнє ім'я Естелла Мері Томпсон) за те, щоб вона зробила йому мінет у його машині. Як з'ясувалося, Гранта просто не мав більше грошей, щоб відвезти Дивайн до готелю. У той час Х'ю ще зустрічався з Елізабет Херлі, і вона заробляла набагато більше, ніж він.

Актора засудили до штрафу в 1000 доларів та зобов'язали відвідувати освітню програму зі СНІДу.

Майкл Джексон, 2003 рік

Майкл Джексон

Короля поп-музики заарештували помічники шерифа округу Санта-Барбара у листопаді 2003 року за звинуваченням у сексуальному насильстві над Ґевіном Арвізо, 13-річним хлопчиком, який мав рак. Джексон був виправданий у 2005 році.

Заява Ґевіна була аналогічною тим, які були зроблені 10 роками раніше, коли інший 13-річний хлопчик Джордан Чендлер заявив, що Джексон чіплявся до нього. Жодних звинувачень співакові тоді не було пред'явлено після того, як поліція виявила, що батько Чендлера намагався вимагати гроші у поп-зірки, а мати хлопчика заявила, що Майкл ніколи не торкався її сина.

Періс Хілтон, 2007 рік

Періс Хілтон

Періс Хілтон заарештували та сфотографували у червні 2007 року після того, як її двічі зупиняли за керування машиною без прав. Її Bentley Continental GTC вартістю 190 тисяч доларів було конфісковано, і прокуратура заприсяглася скасувати її випробувальний термін. Хілтон засудили до 45 днів ув'язнення. Періс відбула половину терміну, причому її утримували окремо від інших ув'язнених, хоча в'язниця була переповнена. Звільнили її достроково за гарну поведінку.

Тайгер Вудс, 2017 рік

Тайгер Вудс

Король гольфу був заарештований у травні 2017 року у Флориді. Він провів під вартою чотири години за звинуваченням у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Тайгер Вудс визнав себе винним та отримав умовний термін. При цьому він наполягав, що алкоголь не вживає. Виною всьому стали нові ліки, на які його організм відреагував неадекватно.

Нагадаємо, наприкінці липня супермодель Джіджі Хадід теж опинилася у в'язниці.

У заголовку фотоколаж «ФАКТІВ»

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