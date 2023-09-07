Граничний вік: юрист розповів, коли чоловіків знімають з військового обліку

Згідно з рішенням Ради, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено до 15 листопада. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та які спроможні виконувати військовий обов'язок, можуть бути мобілізовані.

Про те, до якого віку військовозобов`язані підлягають мобілізації, розповів юрист Ростислав Кравець, пишуть fakty.com.ua.

За його словами, запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії:

До першої відносяться військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До другої — військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.

Згідно зі статтею 28 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

перший розряд — до 35 років;

другий розряд — до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на разряди за віком.

Перший розряд:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

«Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка знімають з військового обліку», — каже Кравець.

Проте чоловік навіть після досягнення 60 років може піти в лави ЗСУ за власним бажанням та стати добровольцем.

Хто може бути мобілізованим у 2023 році:

військові (у тому числі контрактники), які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров’я;

придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну службу;

обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом та без досвіду служби;

зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВВК;

особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;

особи, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.

Нагадаємо, що з 1 жовтня стати на військовий облік мають жінки-медики та фармацевти. Це робиться для того, щоб перевірити мобілізаційний ресурс.

Фото зі сторінки командування Сухопутними Силами ЗСУ у соцмережах



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