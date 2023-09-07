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Суспільство та люди

Військовий облік для жінок: у ЗСУ пояснили, навіщо це потрібно

13:18 7 вересня 2023
жінка

Нагадування про те, що жінки, які мають медичну освіту, повинні з 1 жовтня стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування, викликав деяке занепокоєння у частини українок.

Втім, це занепокоєння не має під собою ніяких серйозних підстав, заявив в етері телемарафону начальник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, жінки-медики з жовтня повинні прийти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та стати на облік задля того, щоб перевірити мобілізаційний ресурс. І зовсім не свідчить про наміри, що їх збираються мобілізувати та відправити на фронт.

«Жінки проходитимуть медичний огляд. Встановлюватиметься їхній ступінь придатності до військової служби. Така процедура потрібна, аби уточнити, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників», — пояснив Фітоьо.

За його словами, зараз медичний персонал Збройних сил України є в достатній кількості.

Як відомо, у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Українки з медичною освітою повинні обов'язково ставати на облік військовозобов'язаних, для інших професій це буде добровільно.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що в Україні зараз не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії за власним бажанням. За її словами, до 2026 року військовий облік для жінок буде добровільним.

Варто зазначити, що напередодні член Комітету нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної ради Федір Веніславський наголосив, що парламент поки що не планує розширювати перелік спеціальностей для жінок для обов’язкової постановки на військовий облік.

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