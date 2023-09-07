Україна та росія перебувають на третій стадії війни: полковник розповів, що це означає

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, який раніше заявляв, що у країни-агресорки ракетний потенціал є, але час між ударами по Україні зростатиме, вважає, що наразі наша країна та росія перебувають на третій стадії війни, коли йдеться про виснаження супротивника.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua. «Ми перебуваємо в третій стадії класичної індустріальної війни. Третя стадія… характеризується тривалістю часу і виснажуванням одне одного як у людському, так і в технологічному потенціалі. Але тут у мене є певний стратегічний оптимізм. Тому що росія все ж таки — в зоні стратегічної самотності», — зазначив Черник та додав, що важливим моментом є той факт, що наразі Україні допомагають 50 країн світу: «Та допомога, яку їй (росії. — Авт.) надає Іран і частково Китай, у глобальному сенсі не змінить перебіг війни. А на нашому боці — понад 50 країн, і в першу чергу велетенський євроатлантичний простір, котрий запустив свій воєнний маховик. Проте цей маховик буде розвиватися й разгортатися довго».

У той же час, констатує експерт, про повне задоволення потреб української армії поки що не йдеться: ЗСУ мають гостру потребу в озброєнні, а саме, в артилерії та дронах.

«Артилерія, артилерія і ще раз артилерія. Війна на 90% є війною артилерії. Це найгостріше питання, котре стояло, стоїть і ще якийсь час буде стояти», — зазначив Черник.

Він також нагадав, скільки снарядів противник може виробляти на місяць: «Я вже згадав цифру у 50 тисяч снарядів американських на місяць… противник може виробляти 125 тисяч на місяць — у 2,5 рази більше і цей паритет поки що непорушний».

Петро Черник впевнений, що Україна переможе виключно «за рахунок точності покладання цілей». ЗСУ необхідно якомога більше дронів-камікадзе, які показали свою неймовірну корисність. «На мій погляд, восьма військово-технічна революція на марші», — додав експерт.

Раніше британський генерал Річард Берронс розповів своє бачення війни в Україні та назвав три сценарії її завершення.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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