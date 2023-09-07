З’їдала до останньої крихти: рецепт улюбленого торта Єлизавети II, який не потрібно пекти

В перші роковини смерті королеви Великобританії Єлизавети ІІ королівська родина не планує проводити публічні заходи: на траурні церемонії буде запрошено лише близьких членів сім'ї.

Але прості британці зі світлим смутком згадують покійну монархиню, а також всі речі, які пов'язані з нею.

Зокрема, колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді згадав, що хрумкий шоколадний торт був одним з найулюбленіших десертів королеви і частим гостем на її столі під час пообіднього чаювання.



Особливість торту в тому, що випікати нічого не потрібно, та й готується він зовсім просто. Для любителів насиченого шоколадного смаку цей рецепт — справжня знахідка.

Макгрейді стверджує, що жодного разу не бачив, щоб десерт з'їли не до кінця. Більше того, торт ніколи не набридав монархині. Його, за словами Макгрейді, готували знову і знову — практично щодня. Крім того, і принц Вільям — великий шанувальник цього десерту, який подавали на його весільному бенкеті у 2011 році як «торт нареченого».

Інгредієнти для основи торта: 400 г здобного чайного печива;

275 г чорного шоколаду;

275 г молочного шоколаду;

250 г несолоного вершкового масла;

85 г золотистого (інвертного) сиропу. Для ганашу та оздоби: 150 г чорного шоколаду;

150 мл вершків із високим вмістом жиру (в ідеалі не менше 48%);

шоколадні стружки. Спосіб приготування: Для бісквітного торта:

Злегка змастіть і вирівняйте основу та стінки форми, покритої папером для випічки. Викладіть печиво у велику миску для змішування — краще, якщо це буде суміш із великих та маленьких шматочків, перші добре виглядають у готовому десерті, а другі — допомагають заповнити прогалини. Розламайте темний та молочний шоколад у великій мисці. Наріжте вершкове масло кубиками і додайте його до шоколаду. Нагрівайте суміш у мікрохвильовій печі на середній потужності з інтервалом у 10 секунд, щоразу ретельно її перемішуючи. Додайте до шоколаду з маслом золотистий сироп. Полийте сумішшю подрібнене печиво і перемішайте його так, щоб усі шматочки були вкриті шоколадом. Тепер викладіть чверть основи у форму. Щільно притисніть її, щоб не залишалося порожнечі. Продовжуйте додавати шар за шаром, поки вся суміш виявиться вдавленою у формі. Поставте торт у холодильник на 3−4 години. Як приготувати ганаш (крем):

Якомога дрібніше наріжте темний шоколад і покладіть його в миску для змішування. Акуратно розігрійте вершки в маленькій каструльці на слабкому вогні, але не доводьте до кипіння. Як тільки молочний продукт почне виділяти бульбашки, знімайте його з вогню. Полийте шоколад гарячими вершками, змішайте суміш і залиште її на 4−5 хвилин. Знову перемішайте ганаш, щоб він став однорідним та блискучим. Дістаньте шоколадно-бісквітну основу і залиште її на чотири-п'ять хвилин. Перемішуйте, поки не вийде однорідний шоколадний ганаш. Дістаньте бісквітний корж із форми та зніміть з нього папір для випікання. Викладіть торт на решітку над деком. Тонким струмком вилийте на нього ганаш і розрівняйте лопаткою. Залиште десерт застигати на 15 хвилин. Готовий торт прикрасьте шоколадними завитками чи будь-якими іншими прикрасами. І подавайте гостям.

Нагадаємо, що королева померла 8 вересня 2022 року. Труну з тілом Єлизавети ІІ після богослужіння у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку помістили у королівський склеп.

Фото з Вікіпедії

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