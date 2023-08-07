Річниця смерті Єлизавети II: як королівська родина готується провести цей день

Минув майже рік відтоді, як не стало королеви Єлизавети. Король Чарльз III вступив на престол після смерті своєї матері 8 вересня 2022 року. З наближенням перших роковин смерті королеви Єлизавети і його вступу на престол джерело, близьке до родини, повідомило Bazaar.com, що 74-річний король Чарльз і 76-річна королева Камілла планують провести цей день «тихо і приватно». Інсайдер також зазначив, що «не планується жодних публічних заходів або навіть приватних сімейних зустрічей, щоб відзначити роковини».

Королева Єлизавета мирно померла в Балморалі у вересні минулого року у віці 96 років. Після її смерті Чарльз віддав данину пам'яті своїй «улюбленій Матері», назвавши її смерть «моментом найбільшого смутку для мене і всіх членів моєї сім'ї».

Державний похорон королеви Єлизавети відбувся у Вестмінстерському абатстві в Лондоні через 11 днів після її смерті. Покійну монархиню поховали разом з її чоловіком, принцом Філіпом, який помер у 2021 році в Королівському палаці Георга VІ.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Чарльз III не покликав Гаррі і Меган на поминки з нагоди роковин від дня смерті Єлизавети II.

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