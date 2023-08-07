36.93 / 37.53 40.69 / 41.53
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Річниця смерті Єлизавети II: як королівська родина готується провести цей день

20:45 8 серпня 2023
Єлизавета ІІ та Чарльз

Минув майже рік відтоді, як не стало королеви Єлизавети. Король Чарльз III вступив на престол після смерті своєї матері 8 вересня 2022 року. З наближенням перших роковин смерті королеви Єлизавети і його вступу на престол джерело, близьке до родини, повідомило Bazaar.com, що 74-річний король Чарльз і 76-річна королева Камілла планують провести цей день «тихо і приватно». Інсайдер також зазначив, що «не планується жодних публічних заходів або навіть приватних сімейних зустрічей, щоб відзначити роковини».

Королева Єлизавета мирно померла в Балморалі у вересні минулого року у віці 96 років. Після її смерті Чарльз віддав данину пам'яті своїй «улюбленій Матері», назвавши її смерть «моментом найбільшого смутку для мене і всіх членів моєї сім'ї».

Державний похорон королеви Єлизавети відбувся у Вестмінстерському абатстві в Лондоні через 11 днів після її смерті. Покійну монархиню поховали разом з її чоловіком, принцом Філіпом, який помер у 2021 році в Королівському палаці Георга VІ.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Чарльз III не покликав Гаррі і Меган на поминки з нагоди роковин від дня смерті Єлизавети II.

101

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Тіна Кароль

У мережі розсекретили новий роман Тіни Кароль

Ксенія Мішина

«Ганьба»: Ксенія Мішина відпочиває разом з фіналістом «Холостячки»

повістка

Ні в якому разі не підписуйте: що потрібно робити з повісткою, яка «виписана на коліні»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту