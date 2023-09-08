Окупанти вдарили ракетами по Сумах та Запоріжжю: є руйнування та поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 8 вересня було обстріляне місто Суми. Про це повідомив мер міста Олександр Лисенко.

«Інформація щодо ранкових вибухів! На жаль, є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту. Деякі будинки пошкоджені, один — зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють», — йдеться у повідомленні.

Також зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо — балістичними) у об"єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За даними секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, під час обстрілів постраждала одна людина.

«Наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Міські служби вже виїхали на місця», — йдеться у повідомленні.

Також вночі 8 вересня 2023 року противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — ТОТ, Крим). Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски 20 „шахедів“ у напрямку Одещини. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 16 „Shahed-136/131“ у межах Одеської та Миколаївської областей», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч 7 вересня російські війська атакували «шахедами» Одеську та Сумські області.

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