Битва за Місяць триває: Японія запустила свій перший посадковий апарат

Японія, яку в липні накрили тропічні зливи, що спричинили загрозу виникнення масштабних зсувів у кількох префектурах, відправила в космос свій перший місячний посадковий апарат — модуль SLIM. Він розроблений Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA).

Ракета-носій стартувала 7 вересня з космодрому Танегасіма на півдні префектури Кагосіма о 08.42 за місцевим часом. До цього запуск переносили кілька разів через погодні умови.

Посадка модуля на поверхні Місяця очікується через 4−6 місяців з моменту запуску. У рамках місії модуль аналізуватиме склад гірських порід місячної мантії, яка до теперішнього часу мало вивчена. Робити це буде всюдихід розміром з долоню, який оснащений багатоспектральною камерою.

Технології JAXA дають змогу здійснити посадку в певному місці з похибкою не більше 100 метрів. У колишніх примісяченнях цей показник сягав кількох кілометрів.

«Людство зможе посадити тепер апарат там, де воно забажає, а не тільки там, де це легко», — підкреслили фахівці JAXA.

Нагадаємо, двома тижнями раніше на поверхню Місяця успішно сів індійський апарат у рамках місії «Чандраян-3». Індія стала четвертою країною, яка посадила космічний апарат на поверхні супутника Землі. Раніше це вдалося Радянському Союзу, США та Китаю. А ось російська станція «Луна-25» розбилася наприкінці серпня під час спроби здійснити посадку на Місяці.

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