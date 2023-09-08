Битва за Місяць триває: Японія запустила свій перший посадковий апарат
Японія, яку в липні накрили тропічні зливи, що спричинили загрозу виникнення масштабних зсувів у кількох префектурах, відправила в космос свій перший місячний посадковий апарат — модуль SLIM. Він розроблений Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA).
Ракета-носій стартувала 7 вересня з космодрому Танегасіма на півдні префектури Кагосіма о 08.42 за місцевим часом. До цього запуск переносили кілька разів через погодні умови.
Посадка модуля на поверхні Місяця очікується через 4−6 місяців з моменту запуску. У рамках місії модуль аналізуватиме склад гірських порід місячної мантії, яка до теперішнього часу мало вивчена. Робити це буде всюдихід розміром з долоню, який оснащений багатоспектральною камерою.
Технології JAXA дають змогу здійснити посадку в певному місці з похибкою не більше 100 метрів. У колишніх примісяченнях цей показник сягав кількох кілометрів.
«Людство зможе посадити тепер апарат там, де воно забажає, а не тільки там, де це легко», — підкреслили фахівці JAXA.
Нагадаємо, двома тижнями раніше на поверхню Місяця успішно сів індійський апарат у рамках місії «Чандраян-3». Індія стала четвертою країною, яка посадила космічний апарат на поверхні супутника Землі. Раніше це вдалося Радянському Союзу, США та Китаю. А ось російська станція «Луна-25» розбилася наприкінці серпня під час спроби здійснити посадку на Місяці.63